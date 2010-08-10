Страна
Германия / Босния и Герцеговина / Австрия / Хорватия
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
10 августа 2010
Дата выхода
|10 августа 2010
|Босния и Герцеговина
|
|
|2 сентября 2010
|Германия
|
|
|20 января 2012
|Италия
|
|
|9 февраля 2011
|Франция
|
|
Сборы в мире
$299 911
Производство
Deblokada, Coop99 Filmproduktion, Pola Pandora Filmproduktions
Другие названия
Na putu, On the Path, Be'darka, En el camino, Il sentiero, Jej droga, Le choix de Luna, Na ceste, På vei, På vej, Úton, Zwischen uns das Paradies, В пути, サラエボ，希望の街角