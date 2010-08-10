Оповещения от Киноафиши
В пути
1 постер
В пути

Na putu 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Очередной взгляд на отношения Боснии и Герцеговины.

Страна Германия / Босния и Герцеговина / Австрия / Хорватия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 10 августа 2010
Дата выхода
10 августа 2010 Босния и Герцеговина
2 сентября 2010 Германия
20 января 2012 Италия
9 февраля 2011 Франция
Сборы в мире $299 911
Производство Deblokada, Coop99 Filmproduktion, Pola Pandora Filmproduktions
Другие названия
Na putu, On the Path, Be'darka, En el camino, Il sentiero, Jej droga, Le choix de Luna, Na ceste, På vei, På vej, Úton, Zwischen uns das Paradies, В пути, サラエボ，希望の街角
Режиссер
Ясмила Жбанич
В ролях
Зринка Цвитешич
Зринка Цвитешич
Мария Кон
Ясна Бери
Мирьяна Каранович
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Amar Только в Боснии мусульмане празднуют Ид с бренди. Мы всё перепутали ещё с коммунистических времён.
