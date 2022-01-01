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Мохаммад Бакри
Мохаммад Бакри
Mohammad Bakri
О персоне
Фильмография
Мохаммад Бакри
Mohammad Bakri
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Дата рождения
27 ноября 1953
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Бина, Иксал
Фильмография Мохаммад Бакри
Заговор в Каире
драма, триллер
2022, Швеция / Франция / Финляндия / Дания
6.0
По традиции
драма
2017, Германия / Катар / Норвегия / Колумбия / ОАЭ / Палестина
7.0
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