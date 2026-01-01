Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мохаммад Бакри
Мохаммад Бакри Mohammad Bakri
Киноафиша Персоны Мохаммад Бакри

Мохаммад Бакри

Mohammad Bakri

Дата рождения
27 ноября 1953
Возраст
72 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Бина, Иксал
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой

Популярные фильмы

All That's Left of You 8.4
All That's Left of You (2025)
Родина 8.3
Родина (2011)
Однажды ночью 8.3
Однажды ночью (2016)

Фильмография Мохаммад Бакри

All That's Left of You 8.4
All That's Left of You All That's Left of You
драма, мелодрама 2025, Германия / Кипр / Палестина
Заговор в Каире 6.8
Заговор в Каире Boy from Heaven
драма, триллер 2022, Швеция / Франция / Финляндия / Дания
Смотреть трейлер Рецензия
По традиции 7.3
По традиции Wajib
драма 2017, Германия / Катар / Норвегия / Колумбия / ОАЭ / Палестина
Однажды ночью 8.3
Однажды ночью
драма, криминал, мини-сериал 2016, США
Родина 8.3
Родина
драма, триллер 2011, США
Свадьбы и другие катастрофы 5.7
Свадьбы и другие катастрофы Matrimoni e altri disastri
комедия 2010, Италия
Гнездо жаворонка 7
Гнездо жаворонка Masseria delle allodole, La
драма 2007, Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
Смотреть трейлер Рецензия
Мумия жива 3.6
Мумия жива The Mummy Lives
ужасы 1993, США
Показать еще
Новости о Мохаммад Бакри
В прокат выходит драматический триллер на тему мусульманства «Заговор в Каире»
В прокат выходит драматический триллер на тему мусульманства «Заговор в Каире»
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше