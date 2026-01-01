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Мохаммад Бакри
Mohammad Bakri
Киноафиша
Персоны
Мохаммад Бакри
Мохаммад Бакри
Mohammad Bakri
Дата рождения
27 ноября 1953
Возраст
72 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Бина, Иксал
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.4
All That's Left of You
(2025)
8.3
Родина
(2011)
8.3
Однажды ночью
(2016)
Фильмография Мохаммад Бакри
8.4
All That's Left of You
All That's Left of You
драма, мелодрама
2025, Германия / Кипр / Палестина
6.8
Заговор в Каире
Boy from Heaven
драма, триллер
2022, Швеция / Франция / Финляндия / Дания
Смотреть трейлер
Рецензия
7.3
По традиции
Wajib
драма
2017, Германия / Катар / Норвегия / Колумбия / ОАЭ / Палестина
8.3
Однажды ночью
драма, криминал, мини-сериал
2016, США
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ИНН 7722742614
8.3
Родина
драма, триллер
2011, США
5.7
Свадьбы и другие катастрофы
Matrimoni e altri disastri
комедия
2010, Италия
7
Гнездо жаворонка
Masseria delle allodole, La
драма
2007, Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
Смотреть трейлер
Рецензия
3.6
Мумия жива
The Mummy Lives
ужасы
1993, США
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Новости о Мохаммад Бакри
В прокат выходит драматический триллер на тему мусульманства «Заговор в Каире»
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