Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Григорий Добрыгин
Григорий Добрыгин
Grigoriy Dobrygin
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации
Вопросы и ответы
Григорий Добрыгин
Grigoriy Dobrygin
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 февраля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Григорий Добрыгин
Родился 17 февраля 1986 года. Петропавловск-Камчатский, Россия.
Развернуть
Фильмография Григорий Добрыгин
На близком расстоянии
драма
2021, Россия
0.0
Sheena667
драма
2019, Россия
5.0
И-Сайдер
фантастика, драма
2018, Россия
0.0
Слава
2017, Россия
0.0
Матильда
драма, биография, триллер
2017, Россия
7.0
Зерна
драма, фантастика
2017, Турция / Германия / Франция / Швеция / Катар
6.0
Такой же предатель, как и мы
триллер
2015, Великобритания
5.0
Новые русские
короткометражный, комедия
2015, Россия
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Александр Роднянский выделил самые значимые российские фильмы 2021 года
Список состоит из четырех картин.
Написать
27 декабря 2021 11:20
Ксения Раппопорт проявляет сострадание к больному мигранту в трейлере драмы «На близком расстоянии»
Это первый российский фильм, действие которого разворачивается на фоне пандемии.
Написать
16 ноября 2021 16:24
Байопик о принцессе Диане «Спенсер» выйдет в России в декабре
Также огласили дату релиза фильма Григория Добрыгина.
Написать
26 октября 2021 15:00
Все новости
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»