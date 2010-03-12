Пятнадцатилетний Себбе живет с матерью в совсем небольшой квартире. Не состоявшаяся по жизни женщина, едва сводящая концы с концами, имеет обыкновение срываться на сына по поводу и без. Но Себбе все равно любит мать, потому что не может поступить иначе.

Иногда, когда Себбе приходится особенно трудно с матерью или со сверстниками, постоянно задирающими подростка, он приезжает на местную свалку. Ведь только там он может найти способ реализовать свое увлечение — починку отжившей свой век техники, которая в руках Себбе обретает вторую жизнь. Но когда одноклассники Себбе переходят грань издевательств и унижений в отношении подростка, Себбе решает защитить себя, применив свой талант на практике.