Постер фильма Себбе
7.1 Рейтинг IMDb: 6.5
Себбе

Себбе

Sebbe 18+
О фильме

Пятнадцатилетний Себбе живет с матерью в совсем небольшой квартире. Не состоявшаяся по жизни женщина, едва сводящая концы с концами, имеет обыкновение срываться на сына по поводу и без. Но Себбе все равно любит мать, потому что не может поступить иначе.

Иногда, когда Себбе приходится особенно трудно с матерью или со сверстниками, постоянно задирающими подростка, он приезжает на местную свалку. Ведь только там он может найти способ реализовать свое увлечение — починку отжившей свой век техники, которая в руках Себбе обретает вторую жизнь. Но когда одноклассники Себбе переходят грань издевательств и унижений в отношении подростка, Себбе решает защитить себя, применив свой талант на практике.

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 26 марта 2021
Премьера в мире 12 марта 2010
12 марта 2010 Швеция
Бюджет 12 000 000 SEK
Производство Film i Väst, Garagefilm International, Sveriges Television (SVT)
Sebbe, Sebe, Себбе, セッベ
Режиссер
Бабак Наджафи
Бабак Наджафи
Себастьян Хиорт аф Орнас
Кенни Волбринк
Ева Меландер
Ева Меландер
Адриан Рингман
Эмиль Кадебю
Лучшие скандинавские фильмы

7.1
6.5 IMDb
