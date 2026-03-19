Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Запретный плод» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Храбрый Давид
Храбрый Давид

, 2025
David
США, ЮАР / приключения, анимация, драма / 6+
О фильме

Когда великан Голиаф восстаёт, чтобы терроризировать народ, молодой пастух, вооружённый лишь пращой, несколькими камнями и непоколебимой верой, выходит вперёд. Преследуемый жаждой власти и движимый целью, его путь испытывает пределы верности, любви и мужества, кульминацией чего становится битва не только за корону, но и за душу царства.

В ролях

Brandon Engman
Brian Stivale
Shahar Tavoch
Мири Месика
Лорен Дейгл
Mark Jacobson
Режиссер Phil Cunningham, Брент Доуз
Сценарист Брент Доуз, Kyle Portbury, Сэм Уилсон
Композитор Джозеф Трапанезе
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США / ЮАР
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 19 марта 2026
Дата выхода
30 июля 2026 Россия Капелла Фильм
9 апреля 2026 Молдавия AG
27 марта 2026 Польша
17 апреля 2026 Румыния
23 апреля 2026 Сербия o.A.
19 марта 2026 Хорватия jugendfrei
23 апреля 2026 Черногория o.A.
Сборы в мире $86 368 819
Производство 2521 Entertainment, Angel, Slingshot Productions
Другие названия
David, Davi - Nasce um Rei, Dávid, David [Ha'Seret], Δαβίδ: Το αγόρι που έγινε θρύλος, Давид, 大衛：王者降臨

Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы 

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Храбрый Давид - trailer
Храбрый Давид Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Петрушка
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Гуру
Гуру
2025, Франция, триллер
Королек моей любви
Королек моей любви
2026, Россия / Индия, комедия, мюзикл
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Длинные майские отменили — и это окончательное решение: вот как теперь выглядит календарь рабочих дней
«Мал ростом и некрасив»: из-за обидного прозвища Лермонтов ополчился на весь белый свет – испортил жизнь десяткам женщин
Помады и блески — это прошлый век: в Азии сейчас используют другой метод, и губы выглядят идеально, как у голливудских звёзд
Золотые драконы и небесные титаны: Netflix нашел идеальную замену позорному «Ведьмаку» с Хемсвортом – будет эпик даже без Кавилла
Запретил показывать и считал пропагандистским: только за один свой фильм Леониду Гайдаю было стыдно до самой смерти
Что значит «Интерстеллар»? Зрители принесли фильму $773 млн, а вот на вопрос ответят не все – объясняем
В этом сериале про 90-е «нет ни намека на пошлость»: почти 10 000 зрителей поставили ему 8.1 – все 8 серий можно глянуть залпом
Одной цитатой о молодости Раневская одернула всех, кто боится стареть: запомните, пока не поздно
Так был ли герой ДиКаприо в «Острове проклятых» сумасшедшим или нет? Сцена на пароме даёт чёткий ответ
Фанатели по советским ужастикам? Для вас тест: вспомните 5 фильмов лишь по одному кадру
«Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь» – тест появился новый теперь: вспомните 5 фильмов СССР по песням
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше