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Чудо-юдо, 2026

2026 / Россия
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О фильме

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Царь Еремей с тремя сыновьями. Был он занят целыми днями важнейшим государственным делом – диктовал мемуары о своих несуществующих подвигах. И вот однажды, средь бела дня обнаружилось на границе Царства чудище драконьей породы, а проще говоря, Чудо-Юдо. И послал Царь сыновей чудище это победить и славу царского рода приумножить. Но пока старшие сыновья спали, а Иван с Чудом-Юдом сражался, выяснилось, что пропала Царевна Варвара из Соседнего Царства. И отправился Иван на ее поиски. Ну и Чудо-Юдо с собой прихватил – не знал он только, что Дракон этот и есть пропавшая Царевна.

Год выпуска 2026
Премьера в России 1 января 2026
Премьера в мире 1 января 2026
Возраст 18+
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