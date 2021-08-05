На последнем дыхании, 1960

Значение этой первой ленты Жан-Люка Годара для истории кино трудно переоценить. Она стала этапом не только в его жизни, но и открыла целую эпоху для всего мирового кино. Как резюмировал критик, фильм открыл дорогу более свободному, индивидуалистическому подходу к кино. Вполне обычный сюжет полицейской истории становится выражением проблем и настроений того времени. Дух бунтарства, выраженный в образе главного героя фильма, получился очень удачно благодаря игре молодого Жан-Поля Бельмондо. Картина получила приз за режиссуру на фестивале в Западном Берлине в 1960 году.

Основополагающий фильм "новой волны", безусловный шедевр Годара

Франция, 1959