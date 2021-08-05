Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
На последнем дыхании На последнем дыхании
Киноафиша Фильмы На последнем дыхании
Breathless

На последнем дыхании, 1960

1960 / Франция
6.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
Билеты от 230 ₽
Билеты от 230 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
О фильме

Значение этой первой ленты Жан-Люка Годара для истории кино трудно переоценить. Она стала этапом не только в его жизни, но и открыла целую эпоху для всего мирового кино. Как резюмировал критик, фильм открыл дорогу более свободному, индивидуалистическому подходу к кино. Вполне обычный сюжет полицейской истории становится выражением проблем и настроений того времени. Дух бунтарства, выраженный в образе главного героя фильма, получился очень удачно благодаря игре молодого Жан-Поля Бельмондо. Картина получила приз за режиссуру на фестивале в Западном Берлине в 1960 году.

Основополагающий фильм "новой волны", безусловный шедевр Годара
Франция, 1959

6.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1960
Премьера в России 5 августа 2021
Премьера в мире 26 марта 1960
Возраст 16+
Режиссер
Жан-Люк Годар
Жан-Люк Годар
В ролях
Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо
Джин Сиберг
Даниэль Буланже
Жан-Пьер Мельвиль
Жан-Пьер Мельвиль
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
На последнем дыхании
На последнем дыхании (1983)
5.9333334
Постер фильма На последнем дыхании 2 постера
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
12:00 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
22:20
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
User 11 августа 2021, 14:51
Великолепный фильм. С душой и любовью
Отзывы Написать
18 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Умер Жан-Поль Бельмондо Актер снялся более чем в ста фильмах и был одним из наиболее ярких представителей  «французской новой волны».
Написать
7 сентября 2021 09:38
Жан-Люк Годар готовится к уходу из кино Перед этим легендарный режиссер завершит еще два проекта.
Написать
4 марта 2021 15:36
В Москве и Петербурге пройдет ретроспектива Жан-Люка Годара С 20 по 22 июля в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга «Иноекино» организует показ фильмов знакового французского режиссера Жан-Люка Годара. Жан-Люк Годар – признанный
Написать
11 июля 2017 12:25
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры

«На последнем дыхании» в кинотеатрах

Сегодня 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «На последнем дыхании»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион Китай-город
2D, SUB
12:00 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Арбатская
2D, SUB
22:20
Каро 7 Атриум Курская
2D, SUB
14:50
Полное расписание и билеты
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши