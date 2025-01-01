Меню
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Семья под прикрытием
Семья под прикрытием
Напомним о выходе в прокат
комедия
Страна
Россия
Год выпуска
2026
Режиссер
Карен Арутюнов
В ролях
Максим Лагашкин
Наталия Рудова
Наталья Бочкарева
Дарья Блохина
Карен Акопян
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
