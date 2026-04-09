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Как ограбить банк - Трейлер
Киноафиша Фильмы Как ограбить банк

Как ограбить банк

How to Rob a Bank
США / боевик, криминал, триллер
Трейлеры
Пойду 3
Не пойду 1
Постер фильма Как ограбить банк
Пойду 3
Не пойду 1
Как ограбить банк - Трейлер
Как ограбить банк  Трейлер

О фильме

Грабители банков выкладывают свои налёты в соцсети, из‑за чего полиция вынуждена их преследовать.

В ролях

Николас Холт
Николас Холт
Анна Саваи
Пит Дэвидсон
Пит Дэвидсон
Зои Кравиц
Зои Кравиц
Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Рензи Фелиз
Рензи Фелиз
Сэм Лернер
Сэм Лернер
Глория Лайно
Mimi Contreras
Фил Нардоззи
Rioter
Фил Нардоззи
Rioter
Тати Габриэль
Тати Габриэль
Skyler
Режиссер Дэвид Литч
Сценарист Mark Bianculli
Композитор Доминик Льюис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Премьера в мире 9 апреля 2026
Дата выхода
29 октября 2026 Россия
3 сентября 2026 Австралия
3 сентября 2026 Аргентина
2 сентября 2026 Бельгия
3 сентября 2026 Бразилия
4 сентября 2026 Великобритания
9 апреля 2026 Вьетнам
3 сентября 2026 Германия
3 сентября 2026 Израиль
3 сентября 2026 Исландия Unrated
4 сентября 2026 Испания
3 сентября 2026 Италия
4 сентября 2026 Канада
4 сентября 2026 Латвия 16+
4 сентября 2026 Литва
3 сентября 2026 ОАЭ 18TC
4 сентября 2026 Румыния
4 сентября 2026 США R
3 сентября 2026 Сингапур
3 сентября 2026 Таиланд
4 сентября 2026 Тайвань
4 сентября 2026 Турция
3 сентября 2026 Украина
9 сентября 2026 Франция
3 сентября 2026 Чехия
4 сентября 2026 Швеция 15
4 сентября 2026 Япония
Производство 87Eleven Entertainment, 87North, Amazon MGM Studios
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