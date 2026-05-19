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Постер фильма Самурай и пленник
6.6
Самурай и пленник - Трейлер
Киноафиша Фильмы Самурай и пленник
6.6

Самурай и пленник

, 2026
The Samurai and the Prisoner
Япония / драма, исторический, детектив / 18+
Японский исторический детектив о серии загадочных убийств в замке
Трейлеры
Пойду 3
Не пойду 2
Постер фильма Самурай и пленник
6.6
Пойду 3
Не пойду 2
Самурай и пленник - Трейлер
Самурай и пленник   Трейлер

О фильме

Пока самурай героически обороняет свой замок от осаждающих врагов, внутри его стен разворачивается череда загадочных убийств. Оказавшись перед лицом таинственного убийцы, скрывающегося среди обитателей замка, он вынужден объединиться со своим пленником — блестящим военным стратегом, чтобы раскрыть правду до того, как замок погрузится в хаос.

В ролях

Масахиро Мотоки
Murashige Araki
Масаки Суда
Масаки Суда
Kanbei Kuroda
Юрико Ёситака
Мунэтака Аоки
Мунэтака Аоки
Тасуку Эмото
Тасуку Эмото
Дзе Одагири
Мицуо Ёсихара
Рёта Бандо
Ёсиёси Аракава
Киёхико Сибукава
Киёхико Сибукава
Ёшимаса Кондо
Тосихиро Ясиба
Режиссер Киёси Куросава
Сценарист Киёси Куросава, Honobu Yonezawa
Композитор Ёсихиро Ханно
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 19 мая 2026
Дата выхода
13 августа 2026 Россия Парадиз
30 июля 2026 Казахстан 18+
4 марта 2027 Португалия
31 июля 2026 США
27 января 2027 Франция
3 сентября 2026 Чехия
19 июня 2026 Япония
Сборы в мире $5 849 201
Производство Charades, Shochiku, Tokyo Broadcasting System (TBS)
Другие названия
Kokurôjô, The Samurai and the Prisoner, Kokurojo, O Samurai e o Prisioneiro, 黒牢城

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb

Трейлеры фильма

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Самурай и пленник - Трейлер
Самурай и пленник Трейлер
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Отзывы о фильме

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