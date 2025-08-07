Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Пронзенный шипами

Пронзенный шипами

Spiked
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0
Страна Бельгия / Франция / Люксембург
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 7 августа 2025
Дата выхода
7 августа 2025 Чехия
Производство Fabrique d'Images, Fantabulous, Freaks Factory
Другие названия
Spiked, Projeto Herói, Süncsinálta hős, Колючка Голлі
Режиссер
Кэролайн Ориджер
В ролях
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд
Стивен Мэнген
Стивен Мэнген
Джеф Марш
Джеф Марш
Джон Холлинворт
Жюль де Жонг
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Во второй половине 2025 года скучать не придется: 4 главных премьеры среди сериалов по версии Rotten Tomatoes
В каноне этого не было, но сработало идеально: как черная рукоять меча стала лучшей задумкой «Колец власти»
Сначала вы их скипали, а теперь разбираете по косточкам: как создавали титры к «Подслушано в Рыбинске», «Аутсорсу» и «Этерне»
«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились
«Зачем я снял это?»: Меньшов горько пожалел о съемках своего лучшего фильма — коллеги затравили и прозвали «позором Мосфильма»
В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра
«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли
«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)
Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган
От «Афони» до «Джентльменов удачи»: тест покажет, в каком фильме Данелии вы могли бы жить
«Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше