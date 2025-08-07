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Пронзенный шипами
Пронзенный шипами
Spiked
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анимация
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Страна
Бельгия / Франция / Люксембург
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
7 августа 2025
Дата выхода
7 августа 2025
Чехия
Производство
Fabrique d'Images, Fantabulous, Freaks Factory
Другие названия
Spiked, Projeto Herói, Süncsinálta hős, Колючка Голлі
Режиссер
Кэролайн Ориджер
В ролях
Мэттью Гуд
Стивен Мэнген
Джеф Марш
Джон Холлинворт
Жюль де Жонг
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