1950-е. Польский инженер-эмигрант Ян Боярский — гениальный изобретатель, которому система закрыла все двери для заработка по профессии — во Франции он не может получить патенты на свои многочисленные изобретения. Мужчина начинает подделывать денежные купюры и делает это настолько совершенно, что Банк Франции готов на любое вознаграждение за его поимку. Теперь Ян живёт двойной жизнью, его семья ни о чём не догадывается, а по его следу идёт опытный полицейский инспектор Матте, одержимый единственной целью — поймать человека, которого видит только по почерку его «работ».
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