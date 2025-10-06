Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Последний богатырь. Колобок» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Фальшивомонетчик
7.3
Фальшивомонетчик - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Фальшивомонетчик
7.3

Фальшивомонетчик

, 2025
L'affaire Bojarski
Франция, Бельгия / биография, криминал, драма / 18+
Блестящий изобретатель берется за подделку денег. За ним охотится опытный полицейский инспектор
Билеты Трейлеры
Пойду 2
Не пойду 1
Билеты
Постер фильма Фальшивомонетчик
7.3
Билеты
Пойду 2
Не пойду 1
Фальшивомонетчик - Дублированный трейлер
Фальшивомонетчик  Дублированный трейлер

О фильме

1950-е. Польский инженер-эмигрант Ян Боярский — гениальный изобретатель, которому система закрыла все двери для заработка по профессии — во Франции он не может получить патенты на свои многочисленные изобретения. Мужчина начинает подделывать денежные купюры и делает это настолько совершенно, что Банк Франции готов на любое вознаграждение за его поимку. Теперь Ян живёт двойной жизнью, его семья ни о чём не догадывается, а по его следу идёт опытный полицейский инспектор Матте, одержимый единственной целью — поймать человека, которого видит только по почерку его «работ».

В ролях

Реда Катеб
Реда Катеб
Jan Bojarski
Сара Жиродо
Сара Жиродо
Suzanne Bojarski
Бастьен Буллон
Бастьен Буллон
André Mattéi
Квентин Долмер
Квентин Долмер
Perrier
Пьер Лоттен
Пьер Лоттен
Anton Dowgierd
Камилль Джапи
Камилль Джапи
Anaïs, la mère de Suzanne
Лолита Шамма
Лолита Шамма
Оливье Лусто
Оливье Лусто
Lucien Scola
Амбрин Триго Уакед
Амбрин Триго Уакед
Франсис Лепле
Франсис Лепле
Victor, le père de Suzanne
Франсуа Пераш
Франсуа Пераш
Кристоф Курочкин
Кристоф Курочкин
Режиссер Жан-Поль Саломе
Сценарист Жан-Поль Саломе, Bastien Daret, Дельфин Глейз, Marie-Pierre Huster
Композитор Матьё Ламболи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Бельгия
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 6 октября 2025
Дата выхода
9 июля 2026 Россия Кинотайм
30 июля 2026 Германия
10 июля 2026 Испания
1 мая 2026 Латвия
19 июня 2026 Литва N-13
11 июня 2026 Нидерланды 16
22 октября 2026 Португалия
14 января 2026 Франция
Сборы в мире $9 571 400
Производство Le Bureau, Les Compagnons du Cinema, Artémis Productions
Другие названия
L'affaire Bojarski, The Money Maker, Bojarskio byla, Der perfekte Schein - Der Fall Bojarski, Fałszerz stulecia, La copia perfecta, Le faux-monnayeur: L'affaire Bojarski, Rahategija Bojarski afäär, The Money Maker - O Falsificador, Человек, который рисовал деньги

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 12 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 30 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Фальшивомонетчик - Дублированный трейлер
Фальшивомонетчик Дублированный трейлер
Фальшивомонетчик - Тизер
Фальшивомонетчик Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Comon 23 июля 2026, 15:53
Отличный исторический детектив-байопик. Всё очень масштабно снято, актеры суперские, сюжет закрученный. Французы опять молодцы
Киноафиша.инфо 30 июля 2026, 18:37
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
12:40 от 400 ₽
Полное расписание и билеты

Фильмы похожие на Фальшивомонетчик

Пророк
Пророк криминал, драма
2009, Франция / Италия
7.0
Гангстер
Гангстер криминал, драма
2007, США
7.0
Фальшивомонетчики
Фальшивомонетчики криминал, драма, военный
2007, Австрия / Германия
6.0
Поймай меня, если сможешь
Поймай меня, если сможешь комедия
2002, США
8.0
Афера
Афера драма, криминал, комедия
1973, США
7.0

«Фальшивомонетчик» в кинотеатрах

Сегодня 1
Как купить билеты на сеанс фильма «Фальшивомонетчик»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
12:40 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
За любовь
За любовь
2026, Россия, комедия
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Не «Доместос», не уксус и не сода: засыпаю вечером 2 ложки этого порошка в унитаз — утром ни жёлтого налёта, ни вони
Заправка бензином только через MAX по всей России? Автоэксперт предупредил о последствиях
Хорошо, что старый диван не выбросила: достала ненужные шторы из шкафа — теперь мебель выглядит как дорогая дизайнерская
«Игру престолов» считали эталоном, но новая сказка из РФ оказалась в разы масштабнее: даже Колокольников такого еще не видел
8,7 на IMDb получил сериал, над которым работал режиссер «Игры престолов» — «такое зрелище точно не стоит пропускать»
Первая большая роль великого Шварценеггера – настоящее позорище: провал настолько, что «им можно пытать заключенных в тюрьме»
Держите себя в руках — самый чувственный тест по советскому кино: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с поцелуем
«Поднятие уровня в одиночку» теперь не только аниме: первый взгляд на Сон Джин-у в экранизации Netflix
«Богатый заведующий райкомхоза влюбился в студентку»: угадаете советскую комедию, с описанием как в турецком сериале?
Новый сериал Ричи взахлеб посмотрели 45 миллионов зрителей: во 2-й сезон напросилось две звезды «Игры престолов»
«Смотрим "Кранты", "Фарму", "Гудовых"»: зрители выбрали главные сериалы августа-2026 (а некоторые премьеры уже списали со счетов)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше