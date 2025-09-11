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Постер фильма Пункт назначения: Таро
5.8
Киноафиша Фильмы Пункт назначения: Таро
5.8

Пункт назначения: Таро

, 2025
Mama: Pesan dari Neraka
Индонезия / ужасы, детектив / 18+
Пойду 10
Не пойду 3
Постер фильма Пункт назначения: Таро
5.8
Пойду 10
Не пойду 3

В ролях

Callista Arum
Putri
Нова Элиза
Нова Элиза
Mama Sari
Raihan Khan
Donny
Ханна Аль Рашид
Tante Marni
Andy /rif
Pak Karto
Naura Hakim
Bella
Sri Yatun
Bibi Septi
Ruli Fitrian Alia
Iblis
Roby Tremonti
Mafia
Grace Emmanuela
Abel
Режиссер Азхар Кинои Лубис
Сценарист Nessie Judge, Lele Laila
Композитор Nara Anindyaguna, Rocky Irvano
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индонезия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 11 сентября 2025
Дата выхода
26 ноября 2026 Россия World Pictures
11 сентября 2025 Индонезия 13+
2 октября 2025 Малайзия P13
Производство Pichouse Films, PAW Pictures
Другие названия
Mama: Pesan dari Neraka, Mama: Message From Hell

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 10 ноября 2025

Отзывы о фильме

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