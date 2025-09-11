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5.8
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Фильмы
Пункт назначения: Таро
5.8
Пункт назначения: Таро
, 2025
Mama: Pesan dari Neraka
Индонезия / ужасы, детектив / 18+
Пойду
10
Не пойду
3
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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Места съёмок
5.8
Пойду
10
Не пойду
3
В ролях
Callista Arum
Putri
Нова Элиза
Mama Sari
Raihan Khan
Donny
Ханна Аль Рашид
Tante Marni
Andy /rif
Pak Karto
Naura Hakim
Bella
Sri Yatun
Bibi Septi
Ruli Fitrian Alia
Iblis
Roby Tremonti
Mafia
Grace Emmanuela
Abel
Режиссер
Азхар Кинои Лубис
Сценарист
Nessie Judge
,
Lele Laila
Композитор
Nara Anindyaguna
,
Rocky Irvano
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индонезия
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2025
Премьера в мире
11 сентября 2025
Дата выхода
26 ноября 2026
Россия
World Pictures
11 сентября 2025
Индонезия
13+
2 октября 2025
Малайзия
P13
Производство
Pichouse Films, PAW Pictures
Другие названия
Mama: Pesan dari Neraka, Mama: Message From Hell
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Рейтинг фильма
5.8
Оцените
10
голосов
5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 10 ноября 2025
Отзывы о фильме
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