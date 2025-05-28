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Постер фильма Орудия. Новая глава
6.1
Орудия. Новая глава - Дублированный трейлер
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6.1

Орудия. Новая глава

, 2025
Waktu Maghrib 2
Индонезия / ужасы, детектив, триллер / 18+
Спустя 20 лет после событий в Джатиджаджар злая сущность наносит новый удар.
Трейлеры
Пойду 8
Не пойду 3
Постер фильма Орудия. Новая глава
6.1
Пойду 8
Не пойду 3
Орудия. Новая глава - Дублированный трейлер
Орудия. Новая глава  Дублированный трейлер

О фильме

Через 20 лет после ужасных событий в Джатиджаджар в соседней деревне Гиритирто происходит похожий случай. В сумерках возвращаясь с футбольного матча, мальчишки из проигравшей команды и двоюродная сестра одного из них произносят злые слова, после чего нечто заманивает их в лес. Из лесной чащи возвращаются только трое, включая девочку, и с ней явно что-то не так. За этими событиями наблюдает повзрослевший Ади, который 20 лет назад потерял друга и теперь решил во что бы то ни стало уничтожить виновную в этом злую сущность.

В ролях

Омар Дэниэл
Adi
Музакки Рамдан
Музакки Рамдан
Endro
Майчелина Анис
Mrs. Surti
Бридден Фабло Эскобар
Анантья Кирана
Wulan
Султан Хамонанган
Yogo
Садана Агун Сулистья
Hansip
Кусвидианторо
Эко Буди Антара
Найла Сахи
Гази Альхабси
Dewo
Нопек Новиан
Joko
Режиссер Сидхарта Тата
Сценарист Сидхарта Тата, Khalid Kashogi, Bayu Kurnia Prasetya
Композитор Fajar Ahadi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индонезия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 28 мая 2025
Дата выхода
2 июля 2026 Россия Кинологистика 18+
19 июня 2025 Бруней
18 июля 2025 Вьетнам
28 мая 2025 Индонезия 17+
9 июля 2026 Казахстан 18+
16 июля 2026 Кыргызстан 18+
19 июня 2025 Малайзия
25 июля 2025 Пакистан
26 июня 2025 Сингапур NC16
31 июля 2026 Тайвань
16 июля 2026 Узбекистан 18+
Сборы в мире $194 271
Производство Rapi Films, Sky Films, Rhaya Flicks
Другие названия
Waktu Maghrib 2, Con Nít Quỷ, Klątwa zmierzchu 2, Maghribi aeg 2, Орудия: Новая глава, Waktu Maghrib 2: Mati Luwih Becik Kanggo Kowe

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Орудия. Новая глава - Дублированный трейлер
Орудия. Новая глава Дублированный трейлер
Орудия. Новая глава - Трейлер
Орудия. Новая глава Трейлер
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Отзывы о фильме

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