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Клео от 5 до 7 Клео от 5 до 7
Киноафиша Фильмы Клео от 5 до 7
Cleo de 5 a 7

Клео от 5 до 7, 1961

1961 / Франция / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Начинающая певица Флоранс обеспокоена своим здоровьем и, в ожидании результатов медицинского теста, она идёт к гадалке. Карты Таро показывают смерть, и, хотя гадалка пытается это скрыть, Клео окончательно теряет душевный покой. Не находя ни понимания, ни сочувствия своим тревогам, охваченная смятением, Клео не может оставаться дома и выходит на улицу. Она заходит в кафе, встречается с подругой, бродит по городу и знакомится с молодым мужчиной, который, гуляя по парку, прощается с мирной жизнью — он солдат и ему предстоит отъезд в Алжир, где идёт война…

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1961
Премьера онлайн 1 сентября 2021
Премьера в мире 11 апреля 1962
Возраст 16+
Режиссер
Аньес Варда
Аньес Варда
В ролях
Коринн Маршан
Антуан Бурсейе
Доминик Даврэ
Мишель Легран
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Клео от 5 до 7 2 постера
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