Клео от 5 до 7, 1961

Начинающая певица Флоранс обеспокоена своим здоровьем и, в ожидании результатов медицинского теста, она идёт к гадалке. Карты Таро показывают смерть, и, хотя гадалка пытается это скрыть, Клео окончательно теряет душевный покой. Не находя ни понимания, ни сочувствия своим тревогам, охваченная смятением, Клео не может оставаться дома и выходит на улицу. Она заходит в кафе, встречается с подругой, бродит по городу и знакомится с молодым мужчиной, который, гуляя по парку, прощается с мирной жизнью — он солдат и ему предстоит отъезд в Алжир, где идёт война…