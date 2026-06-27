В Простоквашино наступила зима, но холодно не только на улице: Матроскин и Шарик поссорились и разделили дом, а в семье Дяди Фёдора назревают свои проблемы. Чтобы помирить друзей и собрать всех вместе на Новый год, Дядя Фёдор отправляется в деревню. Тем временем в Простоквашино съезжаются его родители и почтальоны из разных уголков страны, и каждому из них предстоит преодолеть собственные трудности. В канун праздника героям придется разобраться в старых обидах и вспомнить, что самое главное — быть рядом с теми, кого любишь