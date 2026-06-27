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Постер фильма Зима в простоквашино
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Зима в простоквашино

, 2026
Zima v prostokvashino
Россия / приключения, комедия, семейный / 6+
Пойду 12
Не пойду 4
Постер фильма Зима в простоквашино
Пойду 12
Не пойду 4

О фильме

В Простоквашино наступила зима, но холодно не только на улице: Матроскин и Шарик поссорились и разделили дом, а в семье Дяди Фёдора назревают свои проблемы. Чтобы помирить друзей и собрать всех вместе на Новый год, Дядя Фёдор отправляется в деревню. Тем временем в Простоквашино съезжаются его родители и почтальоны из разных уголков страны, и каждому из них предстоит преодолеть собственные трудности. В канун праздника героям придется разобраться в старых обидах и вспомнить, что самое главное — быть рядом с теми, кого любишь

В ролях

Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Pochtalon Pechkin
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Papa dyadi Fyodora
Лиза Моряк
Лиза Моряк
Mama dyadi Fyodora
Карен Арутюнов
Карен Арутюнов
Дарья Блохина
Дарья Блохина
Galchonok
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Sharik
Марина Федункив
Марина Федункив
Александр Лыков
Александр Лыков
Pochtalon Vilkin
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Pochtalon Tarelkin
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Khozyayka
Роман Панков
Роман Панков
Dyadya Fyodor
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
Режиссер Сарик Андреасян
Сценарист Эдуард Успенский, Aleksandr Vyalykh, Иван Новиков, Aleksey Korda
Композитор Artashes Andreasyan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 17 декабря 2026
Дата выхода
17 декабря 2026 Россия Атмосфера Кино
Производство K.B.A., Союзмультфильм
Другие названия
Zima v prostokvashino, Зима в простоквашино

Рейтинг фильма

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