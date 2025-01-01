4 причины, по которым «Дюна» 1984 года была лучше новой версии: даже Тимоти Шаламе не спас

Финал изменили в последний момент: у этой пары из «Клона» должна быть другая судьба

Вологодские деревни и «Огненный остров»: как реальные локации подарили жизнь Егору Прокудину и сделали фильм вечным

«011 и 333 встретились в другом мире»: на Netflix выходит боевик со звездами «Игры в кальмара», но вместо выживания — схватка киллеров

На Западе тоже есть свой «Хрустальный»: сюжет — кромешный мрак, но хитом в России не стал (а Васильева заменили феминисткой)

Эх, молодежь: зумеры выбрали три любимых советских фильма — боготворят Тарковского, но смотрят Гайдая

«Вдохнет жизнь в эту помойку»: 71-летний Джеки Чан ворвался в Marvel — количество трюков уже превысило все рекорды

Любовь с первого кадра: 6 Sci-Fi-сериалов с идеальными открывающими сценами — от «Одних из нас» до забытого хита 60-х

«В чем тогда смысл?»: режиссер «Тайной комнаты» камня на камне не оставил от сериала «Гарри Поттер» — и все из-за Хагрида

А вас, Штирлиц, я попрошу на сцену: как советский шпион получил «Оскар» и стал героем Голливуда