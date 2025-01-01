Меню
О фильме
Расписание
Персоны
Фильмы
Королевство кривых зеркал
Королевство кривых зеркал
семейный
Страна
Россия
Год выпуска
2026
Премьера в мире
22 октября 2026
Дата выхода
22 октября 2026
Россия
Производство
Yellow, Black & White
Другие названия
Korolevstvo krivykh zerkal, Королевство кривых зеркал
Режиссер
Клим Шипенко
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
4 причины, по которым «Дюна» 1984 года была лучше новой версии: даже Тимоти Шаламе не спас
Финал изменили в последний момент: у этой пары из «Клона» должна быть другая судьба
Вологодские деревни и «Огненный остров»: как реальные локации подарили жизнь Егору Прокудину и сделали фильм вечным
«011 и 333 встретились в другом мире»: на Netflix выходит боевик со звездами «Игры в кальмара», но вместо выживания — схватка киллеров
На Западе тоже есть свой «Хрустальный»: сюжет — кромешный мрак, но хитом в России не стал (а Васильева заменили феминисткой)
Эх, молодежь: зумеры выбрали три любимых советских фильма — боготворят Тарковского, но смотрят Гайдая
«Вдохнет жизнь в эту помойку»: 71-летний Джеки Чан ворвался в Marvel — количество трюков уже превысило все рекорды
Любовь с первого кадра: 6 Sci-Fi-сериалов с идеальными открывающими сценами — от «Одних из нас» до забытого хита 60-х
«В чем тогда смысл?»: режиссер «Тайной комнаты» камня на камне не оставил от сериала «Гарри Поттер» — и все из-за Хагрида
А вас, Штирлиц, я попрошу на сцену: как советский шпион получил «Оскар» и стал героем Голливуда
Увидели сценарий и вскипели: один из своих лучших фильмов Рязанов снял обманом — оставил с носом советскую власть (и цензуру)
