К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Королевство кривых зеркал

Королевство кривых зеркал

Страна Россия
Год выпуска 2026
Премьера в мире 22 октября 2026
Дата выхода
22 октября 2026 Россия
Производство Yellow, Black & White
Другие названия
Korolevstvo krivykh zerkal, Королевство кривых зеркал
Режиссер
Клим Шипенко
Клим Шипенко
Рейтинг фильма

0.0
Отзывы о фильме Обсудить в чате
4 причины, по которым «Дюна» 1984 года была лучше новой версии: даже Тимоти Шаламе не спас
Финал изменили в последний момент: у этой пары из «Клона» должна быть другая судьба
Вологодские деревни и «Огненный остров»: как реальные локации подарили жизнь Егору Прокудину и сделали фильм вечным
«011 и 333 встретились в другом мире»: на Netflix выходит боевик со звездами «Игры в кальмара», но вместо выживания — схватка киллеров
На Западе тоже есть свой «Хрустальный»: сюжет — кромешный мрак, но хитом в России не стал (а Васильева заменили феминисткой)
Эх, молодежь: зумеры выбрали три любимых советских фильма — боготворят Тарковского, но смотрят Гайдая
«Вдохнет жизнь в эту помойку»: 71-летний Джеки Чан ворвался в Marvel — количество трюков уже превысило все рекорды
Любовь с первого кадра: 6 Sci-Fi-сериалов с идеальными открывающими сценами — от «Одних из нас» до забытого хита 60-х
«В чем тогда смысл?»: режиссер «Тайной комнаты» камня на камне не оставил от сериала «Гарри Поттер» — и все из-за Хагрида
А вас, Штирлиц, я попрошу на сцену: как советский шпион получил «Оскар» и стал героем Голливуда
Увидели сценарий и вскипели: один из своих лучших фильмов Рязанов снял обманом — оставил с носом советскую власть (и цензуру)
