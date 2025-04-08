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Сивка-бурка
Сивка-бурка
Sivka-burka
Напомним о выходе в прокат
семейный
Пойду
13
Не пойду
8
Страна
Россия
Год выпуска
2026
Премьера в мире
1 января 2026
Дата выхода
1 января 2026
Россия
Производство
Наше Кино
Другие названия
Sivka-burka, Сивка-бурка
Режиссер
Александр Амиров
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме
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denis_dendio_dionis
8 апреля 2025, 14:12
Вы это специально? Ребята научитесь делать постеры. Словно бегемот гадит.
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