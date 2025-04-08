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Постер фильма Сивка-бурка
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Киноафиша Фильмы Сивка-бурка

Сивка-бурка

Sivka-burka
Напомним о выходе в прокат
Пойду 13
Не пойду 8
Страна Россия
Год выпуска 2026
Премьера в мире 1 января 2026
Дата выхода
1 января 2026 Россия
Производство Наше Кино
Другие названия
Sivka-burka, Сивка-бурка
Режиссер
Александр Амиров
Александр Амиров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
denis_dendio_dionis 8 апреля 2025, 14:12
Вы это специально? Ребята научитесь делать постеры. Словно бегемот гадит.
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