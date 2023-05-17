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Скалолаз 2
Cliffhanger
Скалолаз 2,
Великобритания / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Жанр:
боевик
приключения
триллер
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Продолжительность
0 минут
Режиссер
Рик Роман Во
В ролях
Сильвестр Сталлоне
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Стал известен сюжет «Скалолаза 2» с Сильвестром Сталлоне
Главный герой будет превозмогать трудности вместе с дочкой.
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17 мая 2023 15:49
Сильвестр Сталлоне сыграет в перезапуске «Скалолаза»
Его партнером выступит некий молодой актер.
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2 мая 2023 14:07
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