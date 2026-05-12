Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Электрический поцелуй
6.6
Электрический поцелуй - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Электрический поцелуй
6.6

Электрический поцелуй

, 2026
La Vénus électrique
Франция, Бельгия / комедия, мелодрама / 18+
Билеты Трейлеры
Пойду 1
Не пойду 1
Билеты
Постер фильма Электрический поцелуй
6.6
Билеты
Пойду 1
Не пойду 1
Электрический поцелуй - Дублированный трейлер
Электрический поцелуй  Дублированный трейлер

О фильме

Париж, 1928 год. После смерти жены талантливый художник Антуан теряет вдохновение. В поисках утешения он обращается к медиуму, не подозревая, что за голосом из потустороннего мира скрывается Сюзанна — находчивая мошенница из бродячего цирка. Пока искусно разыгранный обман возвращает Антуану желание творить, Сюзанна неожиданно влюбляется в того, кого водит за нос.

В ролях

Пио Мармай
Пио Мармай
Antoine Balestro
Анаис Демустье
Анаис Демустье
Suzanne
Жиль Леллуш
Жиль Леллуш
Armand
Вимала Понс
Irène
Гюстав Керверн
Гюстав Керверн
Titus
Madeleine Baudot
Camille
Caroline Gay
Claudia
Патрис Тепассо
Le jeune homme amoureux
Жан-Поль Мюэль
Жан-Поль Мюэль
Salan
Arthur Choisnet
Жан-Мишель Бальтазар
Люк Бернар
Режиссер Пьер Сальвадори
Сценарист Пьер Сальвадори, Бенуа Граффин, Бенджамин Чарбит, Робен Кампийо
Композитор Камилль Базба
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Бельгия
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 12 мая 2026
Дата выхода
20 августа 2026 Россия КИНОМАНИЯ
2 июля 2026 Нидерланды 14
12 мая 2026 Франция
Сборы в мире $5 145 183
Производство Les Films Pelléas, Versus Production, France 2 Cinéma
Другие названия
La Vénus électrique, The Electric Kiss, Elektryczna Wenus, Esprit es-tu là ?, Vénus électrificata, Электрический поцелуй, Venus Electrificata

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Электрический поцелуй - Дублированный трейлер
Электрический поцелуй Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:30 от 880 ₽
Полное расписание и билеты

«Электрический поцелуй» в кинотеатрах

ср 12 вс 16
Как купить билеты на сеанс фильма «Электрический поцелуй»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D, SUB
19:30 от 880 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Можно ли укладывать новые полы на старый ламинат или линолеум: одна ошибка поднимет всё покрытие дыбом
Натираю утюг спичечным коробком, а внутрь лью минералку: 4 хитрости, после которых не прилипает к одежде
Кладу старые газеты в туалет на ночь – утром сижу и радуюсь: в уборной запах, будто в бутике (2 трюка времен СССР)
Финал ЧМ тот еще стыд для «бело-голубых»: а вот 5 сериалов из Аргентины закончились действительно хорошо
Как Маша попала к Медведю — уже никто и не помнит: дружба началась с забытой серии, набравшей 215 000 000 просмотров
Чуть не уснула во время финала ЧМ-2026: эти 3 свежих триллера оказались в 100 раз напряжённее — дыхание замирает. Учись, Месси!
Месси опозорился в финале ЧМ-26, но все равно лучший в истории: один фильм Netflix это доказал раз и навсегда
«Последний богатырь» классный, но для детей — а это 8-серийное фэнтези совсем из другой лиги: с Пересильд и детективной интригой
Новую мини-дораму от Netflix смотреть одно удовольствие: уже получила 7.7 на IMDb за «идеальный хронометраж» – всего 8 серий
Тест для тех, кто любит ребусы и кино СССР: угадайте 5 зашифрованных фильмов (даже 3/5 наберут не все)
Спросил у ИИ, какое фэнтези – лучшее после «Властелина колец»: «Игра престолов» «пролетела», как фанера над Москвой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше