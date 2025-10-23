Оповещения от Киноафиши
Конфета
Конфета
Cukrkandl
18+
приключения
семейный
Конфета
trailer
trailer
Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 55 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
23 октября 2025
Дата выхода
23 октября 2025
Чехия
Сборы в мире
$918 139
Производство
Bio Illusion, Attack Film, QQ studio Ostrava s.r.o.
Другие названия
Cukrkandl, Sugar Candy, Zuckerkandel
Режиссер
Pavel Jandourek
В ролях
Тереза Ворискова
Marek Adamczyk
Иржи Дворжак
Вица Керекеш
Maros Kramár
Рейтинг фильма
7.5
8.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Трейлеры фильма
Конфета
Trailer
0
0
Кадры из фильма
