Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Школа призраков
4.9
Школа призраков - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Школа призраков
4.9

Школа призраков

, 2025
The Invisible Half
Япония / ужасы / 18+
Две одноклассницы решают разобраться в пугающих мистических событиях
Трейлеры
Пойду 5
Не пойду 1
Постер фильма Школа призраков
4.9
Пойду 5
Не пойду 1
Школа призраков - Дублированный трейлер
Школа призраков  Дублированный трейлер

О фильме

Елене очень непросто в новой школе. Ее единственной подругой становится странная одноклассница Нян, которая уверена, что в школе обитают призраки. Елена не верит в эту страшилку, но постепенно начинает замечать, что и за ней постоянно кто-то наблюдает – призраков можно даже услышать, если ты в наушниках. Необычно начинают себя вести и другие ребята. Девушкам предстоит разгадать тайну проклятия школы, чтобы спасти себя и одноклассников.

В ролях

Lisa Siera
Elena Takahashi
Miyu Okuno
Akari Yamamoto
Runa Hirasawa
Nyan Ito
Режиссер Masaki Nishiyama
Сценарист Masaki Nishiyama
Композитор Riku Horimoto
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 20 июня 2025
Дата выхода
30 июля 2026 Россия Экспонента
6 августа 2026 Казахстан 18+
30 июля 2026 Кыргызстан 18+
Другие названия
The Invisible Half

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Школа призраков - Дублированный трейлер
Школа призраков Дублированный трейлер
Школа призраков - Трейлер
Школа призраков Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Мы даже в туалет всю жизнь ходили неправильно: один девайс в уборной облегчит вам жизнь
Кладу старые газеты в туалет на ночь – утром сижу и радуюсь: в уборной запах, будто в бутике (2 трюка времен СССР)
Не выбрасываю ёршик каждые 2 месяца: замачиваю на 30 минут в этом чудо-растворе — и он снова белоснежный, без налёта и вони
«Вокзал для двоих» любят все — но вот дословно процитировать его сможет не каждый (тест)
Тест для тех, кто любит ребусы и кино СССР: угадайте 5 зашифрованных фильмов (даже 3/5 наберут не все)
Финал ЧМ тот еще стыд для «бело-голубых»: а вот 5 сериалов из Аргентины закончились действительно хорошо
Месси опозорился в финале ЧМ-26, но все равно лучший в истории: один фильм Netflix это доказал раз и навсегда
Включив «Гарри Поттера» от HBO, Хогвартс вы не увидите до самого финала: первые подробности рассекретил оператор
Новую мини-дораму от Netflix смотреть одно удовольствие: уже получила 7.7 на IMDb за «идеальный хронометраж» – всего 8 серий
Как Маша попала к Медведю — уже никто и не помнит: дружба началась с забытой серии, набравшей 215 000 000 просмотров
Раз 10 смотрела «Интерстеллар», но только недавно узнала, что к его созданию приложили руку русские
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше