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Постер фильма Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный
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Киноафиша Фильмы Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный

Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный

6+
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О фильме

Ураганом занесенная в волшебный мир девочка Элли, ее пес Тотошка и их друзья – Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев – добрались до заветного Изумрудного города. Но долгожданная встреча с Гудвином преподносит сюрприз: Волшебник обещает исполнить их заветные желания, если они раздобудут для него колдовскую бурю мстительной Бастинды. Элли и ее друзья отправляются навстречу новым приключениям в опасную и загадочную Фиолетовую страну. Им предстоит вмешаться в коварные планы злой ведьмы и столкнуться с ее приспешниками, Летучими обезьянами. Но сдержит ли свое обещание Великий и Ужасный?

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2027
Производство Централ Партнершип Продакшн, Кинослово, Studio Trite
Другие названия
Volshebnik Izumrudnogo goroda. Velikiy i uzhasnyy, Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный, Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма
Режиссер
Игорь Волошин
Игорь Волошин
В ролях
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Денис Власенко
Денис Власенко
Дмитрий Чеботарёв
Дмитрий Чеботарёв
Артур Ваха
Артур Ваха
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13 декабря 2024 15:30
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