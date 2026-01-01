Юный художник Филипп неожиданно попадает в настоящий Край чудес — тайный волшебный мир, скрытый на просторах Сибири. Его ждет захватывающее приключение, знакомство с фантастическим народом иморов и их удивительными животными. Но из-за вмешательства человека Краю чудес и его обитателям угрожает гибель. Филиппу предстоит во чтобы то ни стало спасти сказочный мир и своих новых друзей!