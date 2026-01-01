Оповещения от Киноафиши
К сожалению, постер отсутствует
Край чудес

Край чудес

6+
О фильме

Юный художник Филипп неожиданно попадает в настоящий Край чудес — тайный волшебный мир, скрытый на просторах Сибири. Его ждет захватывающее приключение, знакомство с фантастическим народом иморов и их удивительными животными. Но из-за вмешательства человека Краю чудес и его обитателям угрожает гибель. Филиппу предстоит во чтобы то ни стало спасти сказочный мир и своих новых друзей!

Страна Россия
Год выпуска 2026
Премьера в мире 1 октября 2026
Дата выхода
1 октября 2026 Россия Вольга
Режиссер
Денис Чернов
Денис Чернов
Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Отзывы о мультфильме

Кадры из мультфильма
