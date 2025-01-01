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Отель "У погибшего альпиниста"
Отель "У погибшего альпиниста"
Otel «U pogibshego alpinista»
Напомним о выходе в прокат
детектив
фантастика
драма
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Страна
Россия
Год выпуска
2025
Премьера в мире
28 января 2027
Дата выхода
28 января 2027
Россия
Атмосфера Кино
Производство
Mars Media
Другие названия
Otel «U pogibshego alpinista», Отель «У погибшего альпиниста»
Режиссер
Александр Домогаров младший
В ролях
Евгений Цыганов
Светлана Ходченкова
Алена Михайлова
Сергей Маковецкий
Дмитрий Лысенков
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