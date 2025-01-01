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Приключения старика Хоттабыча
Приключения старика Хоттабыча
Priklyucheniya starika Khottabycha
Напомним о выходе в прокат
семейный
фэнтези
Страна
Россия
Год выпуска
2027
Бюджет
900 000 000 RUR
Производство
Art Pictures Studio
Другие названия
Priklyucheniya starika Khottabycha, Приключения старика Хоттабыча
Режиссер
Никита Власов
В ролях
Федор Бондарчук
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