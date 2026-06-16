Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма 40 свиданий, 40 ночей
6.6
40 свиданий, 40 ночей - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы 40 свиданий, 40 ночей
6.6

40 свиданий, 40 ночей

, 2026
40 Dates and 40 Nights
США / комедия, мелодрама / 18+
Трейлеры
Пойду 1
Не пойду 2
Постер фильма 40 свиданий, 40 ночей
6.6
Пойду 1
Не пойду 2
40 свиданий, 40 ночей - Дублированный трейлер
40 свиданий, 40 ночей  Дублированный трейлер

В ролях

Бэйли Мэдисон
Бэйли Мэдисон
Leah Jones
Joel Courtney
Mason
Энни Поттс
Энни Поттс
Gigi
Джей Родригез
Jeremy Culhane
Эрик Нелсен
Эрик Нелсен
Buzz
Стерлинг Найт
Джек Шумахер
Jackson
Марк Гапка
Curt
Миа Чаллис
Миа Чаллис
Jennifer Griffin
Tilda
Рэнди Макдауэлл
Режиссер Энди Дилейни
Сценарист Sarah Howard
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 30 июня 2026
Премьера в мире 16 июня 2026
Дата выхода
13 августа 2026 Россия Капелла Фильм
16 июня 2026 США
Производство Lucky Number 8 Productions, Rebellium Films
Другие названия
40 Dates and 40 Nights

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
40 свиданий, 40 ночей - Дублированный трейлер
40 свиданий, 40 ночей Дублированный трейлер
40 свиданий, 40 ночей - Трейлер
40 свиданий, 40 ночей Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
В Госдуме сделали первое заявление о блокировке «Гугла» в РФ после удаления MAX из Google Play
Старые, гнутые ложки да вилки не выкидываю — приспособил для дачи и рад: 4 простых, но полезных совета
Заправку бензином через MAX одобрили официально: АИ-95 и АИ-92 теперь можно купить по электронной очереди
Ефремов после развода лишился крыши над головой: теперь ютится в съёмной «двушке» с молодой актрисой
«Терминатор», Сара Коннор и «аста ла виста, бэйби»: только люди старше 40 лет легко наберут 5 из 5 (тест)
Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)
100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes
Аль Пачино, Робин Уильямс и 7,2 на IMDb: фильм, который Нолан считает «одной из моих самых личных картин», миллионы пропустили, а зря
Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения
Спустя 6 лет после «Хода королевы»: Аня Тейлор-Джой теперь в сериале Apple TV с 85% свежести — очень «адреналиновая» новинка
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше