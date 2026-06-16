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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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6.6
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40 свиданий, 40 ночей
6.6
40 свиданий, 40 ночей
, 2026
40 Dates and 40 Nights
США / комедия, мелодрама / 18+
Трейлеры
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40 свиданий, 40 ночей
Дублированный трейлер
Дублированный трейлер
В ролях
Бэйли Мэдисон
Leah Jones
Joel Courtney
Mason
Энни Поттс
Gigi
Джей Родригез
Jeremy Culhane
Эрик Нелсен
Buzz
Стерлинг Найт
Джек Шумахер
Jackson
Марк Гапка
Curt
Миа Чаллис
Jennifer Griffin
Tilda
Рэнди Макдауэлл
Режиссер
Энди Дилейни
Сценарист
Sarah Howard
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
30 июня 2026
Премьера в мире
16 июня 2026
Дата выхода
13 августа 2026
Россия
Капелла Фильм
16 июня 2026
США
Производство
Lucky Number 8 Productions, Rebellium Films
Другие названия
40 Dates and 40 Nights
Еще
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
14
голосов
6.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Трейлеры фильма
Все трейлеры
40 свиданий, 40 ночей
Дублированный трейлер
0
0
40 свиданий, 40 ночей
Трейлер
0
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Новости о фильме
2 июля 2026 12:34
Бэйли Мэдисон ищет подходящего парня в трейлере ромкома «40 свиданий, 40 ночей»
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Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
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