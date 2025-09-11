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Постер фильма Это хит!
7.1
Это хит! - Дублированный трейлер 2
Киноафиша Фильмы Это хит!
7.1

Это хит!

, 2026
Power Ballad
Ирландия, США / комедия, мюзикл / 18+
Музыкант-неудачник Пол Радд становится автором мегапопулярной песни, но не может этого доказать
Билеты Трейлеры
Пойду 3
Не пойду 2
Билеты
Постер фильма Это хит!
7.1
Билеты
Пойду 3
Не пойду 2
Это хит! - Дублированный трейлер 2
Это хит!  Дублированный трейлер 2

О фильме

Несостоявшийся музыкант Рик подрабатывает выступлениями на свадьбах. На одной из них его просят подыграть звезде бойз-бэнда Дэнни. После вечеринки они устраивают небольшой джем-сейшн, где делятся своими мелодиями. Когда Дэнни превращает песню Рика в хит, который захватывает хит-парады мира, Рик решает восстановить справедливость и получить свою долю славы. Но вся проблема в том, что ему никто не верит, даже собственные жена и дочь.

В ролях

Пол Радд
Пол Радд
Rick
Джек Рейнор
Джек Рейнор
Mac
Гавана Роуз Лю
Гавана Роуз Лю
Marcia
Ник Джонас
Ник Джонас
Danny
Питер МакДональд
Питер МакДональд
Sandy
Софи Вавасо
Софи Вавасо
Amanda
Келли Торнтон
Келли Торнтон
Linda
Мэй Хиггинс
Мэй Хиггинс
Джульетт Кросби
Джульетт Кросби
Barbara
Марселла Планкетт
Марселла Планкетт
Rachel
Рори Кинэн
Рори Кинэн
Binzer
Кит МакЭрлин
Кит МакЭрлин
Kyle
Режиссер Джон Карни
Сценарист Джон Карни, Питер МакДональд
Композитор Джон Карни, Gary Clark
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия / США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 26 июня 2026
Премьера в мире 11 сентября 2025
Дата выхода
16 июля 2026 Россия Экспонента
28 мая 2026 Австралия M
11 июня 2026 Аргентина +16
11 сентября 2025 Бразилия
29 мая 2026 Великобритания 15
11 июня 2026 Гватемала
25 июня 2026 Германия
25 июня 2026 Гонконг IIB
9 июля 2026 Греция
2 июля 2026 Израиль
5 июня 2026 Индия
19 июня 2026 Индонезия
29 мая 2026 Ирландия 15A
17 июня 2026 Исландия Unrated
5 июня 2026 Испания
16 июля 2026 Казахстан 18+
5 июня 2026 Канада 14A
11 июня 2026 Катар
18 июня 2026 Колумбия
16 июля 2026 Кыргызстан 18+
12 июня 2026 Литва
25 июня 2026 Макао C
11 сентября 2025 Мексика
4 июня 2026 Новая Зеландия M
11 июня 2026 ОАЭ 18TC
4 июня 2026 Панама
2 июля 2026 Перу
5 июня 2026 США
18 июня 2026 Сингапур
11 июня 2026 Таиланд
24 июля 2026 Турция
16 июля 2026 Узбекистан 18+
24 июня 2026 Филиппины R-13
9 июля 2026 Хорватия o.A.
11 июня 2026 Чехия
4 июня 2026 Чили 14
5 июня 2026 ЮАР
2 сентября 2026 Южная Корея 15
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $3 347 969
Производство 30WEST, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board, Fís Éireann / Screen Ireland
Другие названия
Power Ballad, Letras robadas, Srdcovka, Der Song meines Lebens, Életem legjobb száma, Hit para Dois, Letras Roubadas, Power Ballad - Der Song ihres Lebens, Сила балади, Это хит!, 被偷走的勁歌, เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Это хит! - Дублированный трейлер 2
Это хит! Дублированный трейлер 2
Это хит! - Дублированный с субтитрами трейлер 3
Это хит! Дублированный с субтитрами трейлер 3
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

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Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
14:35 от 600 ₽
Кинозал ГУМа
20:00 от 750 ₽
Полное расписание и билеты

«Это хит!» в кинотеатрах

Сегодня 24 Завтра 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Как купить билеты на сеанс фильма «Это хит!»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
14:35 от 600 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
20:00 от 750 ₽
Москва
Охотный Ряд
2D
13:00 19:15
Полное расписание и билеты
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