Несостоявшийся музыкант Рик подрабатывает выступлениями на свадьбах. На одной из них его просят подыграть звезде бойз-бэнда Дэнни. После вечеринки они устраивают небольшой джем-сейшн, где делятся своими мелодиями. Когда Дэнни превращает песню Рика в хит, который захватывает хит-парады мира, Рик решает восстановить справедливость и получить свою долю славы. Но вся проблема в том, что ему никто не верит, даже собственные жена и дочь.
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