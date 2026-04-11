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Постер фильма Пиноккио: Раскрепощенный
7.5
Пиноккио: Раскрепощенный - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Пиноккио: Раскрепощенный
7.5

Пиноккио: Раскрепощенный

, 2026
Pinocchio: Unstrung
Великобритания, США / фэнтези, ужасы, триллер / 18+
Хоррор-версия знаменитой сказки об ожившем деревянном мальчике
Трейлеры
Пойду 24
Не пойду 5
Постер фильма Пиноккио: Раскрепощенный
7.5
Пойду 24
Не пойду 5
Пиноккио: Раскрепощенный - Дублированный трейлер
Пиноккио: Раскрепощенный  Дублированный трейлер

О фильме

Мрачное переосмысление «Пиноккио»: эта тревожная история исследует жутковатую природу легендарной марионетки, стирая границы между реальностью и фантазией.

В ролях

Ричард Брэйк
Ричард Брэйк
Geppetto
Роберт Инглунд
Роберт Инглунд
Cricket
Питер ДеСоуза-Фейхони
Питер ДеСоуза-Фейхони
Michael Darling
Шарлотта Джексон Коулмэн
Шарлотта Джексон Коулмэн
Nurse
Келли Райан Сэнсон
Келли Райан Сэнсон
Miss Daniels
Каролина Найт
Каролина Найт
Amanda
Эмма Тейт
Эмма Тейт
Carving
Алекс Батлер
Алекс Батлер
Tom
Кэмерон Белл
Кэмерон Белл
James
Джессика Балмер
Джессика Балмер
Mia
Уэсли Ллойд
Уэсли Ллойд
Hospital Staff
Эндрю Рольф
Эндрю Рольф
Doctor
Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд
Сценарист Рис Фрейк-Уотерфилд
Композитор Andrew Scott Bell
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Год выпуска 2026
Премьера в мире 11 апреля 2026
Дата выхода
30 июля 2026 Россия Пионер
27 августа 2026 Аргентина +16
23 июля 2026 Бахрейн
1 октября 2026 Бразилия 18
24 июля 2026 Великобритания
3 сентября 2026 Греция K18
23 июля 2026 Египет
20 ноября 2026 Испания
23 июля 2026 Катар
24 июня 2026 Мексика C
23 июля 2026 ОАЭ 18TC
24 июля 2026 США
23 июля 2026 Саудовская Аравия
23 июля 2026 Таиланд
24 июля 2026 Турция 18+
26 августа 2026 Уругвай
22 июля 2026 Филиппины R-18
24 июля 2026 Швеция 15
Бюджет 500 000 GBP
Производство ITN Studios, Jagged Edge Productions
Другие названия
Pinocchio: Unstrung, Pinocchio desatado, Pinocchio Unstrung, Pinóquio: Maldição de Madeira, Пиноккио: Раскрепощённый, Пиноккио: Раскрепощенный, بينوكيو : UNSTRUNG, Pinocho: Desatado, 匹诺曹：弦断, Pinocho: Sin Cuerdas, Pinocho esta Desquiciado

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 24 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Пиноккио: Раскрепощенный - Дублированный трейлер
Пиноккио: Раскрепощенный Дублированный трейлер
Пиноккио: Раскрепощенный - Трейлер
Пиноккио: Раскрепощенный Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

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