Мрачное переосмысление «Пиноккио»: эта тревожная история исследует жутковатую природу легендарной марионетки, стирая границы между реальностью и фантазией.
|30 июля 2026
|Россия
|Пионер
|27 августа 2026
|Аргентина
|+16
|23 июля 2026
|Бахрейн
|1 октября 2026
|Бразилия
|18
|24 июля 2026
|Великобритания
|3 сентября 2026
|Греция
|K18
|23 июля 2026
|Египет
|20 ноября 2026
|Испания
|23 июля 2026
|Катар
|24 июня 2026
|Мексика
|C
|23 июля 2026
|ОАЭ
|18TC
|24 июля 2026
|США
|23 июля 2026
|Саудовская Аравия
|23 июля 2026
|Таиланд
|24 июля 2026
|Турция
|18+
|26 августа 2026
|Уругвай
|22 июля 2026
|Филиппины
|R-18
|24 июля 2026
|Швеция
|15