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Постер фильма Чужой. Остров проклятых
6.5
Киноафиша Фильмы Чужой. Остров проклятых
6.5

Чужой. Остров проклятых

, 2026
Pacífico
Аргентина / ужасы, фантастика / 18+
Пойду 30
Не пойду 6
Постер фильма Чужой. Остров проклятых
6.5
Пойду 30
Не пойду 6

В ролях

Мария Габриела де Фария
Мария Габриела де Фария
Erika
Маноло Кардона
Маноло Кардона
Éber
Клаудио Катаньо
Azul
Рикардо Абарка
Mateo
Patricia Castañeda
Julia
Кристофер Укерман
Tiago
Diana Neira
Anita
María Nela Sinisterra
Nazira
Francesca Luce Cardinale
Nina
Sofía Blanchet
Lorelei
Gabi de Faria
Режиссер Гонсало Гутьеррес
Сценарист Наташа Каравия, Луис Э. Лэнглми, Constanza Cabrera, Lucila Podestá
Композитор Pablo Fuu
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина
Год выпуска 2026
Премьера в мире 8 июля 2026
Дата выхода
10 сентября 2026 Россия Наше кино
Бюджет $10 000 000
Производство FilmSharks International, Government of Colombia, Patagonia Films
Другие названия
Pacífico, Pacific, Чужой. Остров проклятых

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 6 февраля 2026

Отзывы о фильме

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