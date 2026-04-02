Отзывы о фильме
User 2 апреля 2026, 17:00
Отличный фильм ! Новый уровень казахстанского кино 👍🏽
User 1 апреля 2026, 19:52
Топ
Казавшийся неуловимым преступник Дамир впервые сталкивается с равным по опасности противником по имени Марат. Оказавшись в плену в собственном доме, главный герой расскажет о самой масштабной мошеннической схеме в своей криминальной карьере - создании банка, через который будут выведены миллиарды долларов обманутых вкладчиков.
|20 августа 2026
|Россия
|2 апреля 2026
|Казахстан
|16+
|9 апреля 2026
|Кыргызстан
|18+
|9 апреля 2026
|Узбекистан