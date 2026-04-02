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Мошенники

, 2026
Moshenniki
Казахстан / драма / 18+
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Постер фильма Мошенники
Билеты
Пойду 52
Не пойду 7
Мошенники - Трейлер
Мошенники  Трейлер

О фильме

Казавшийся неуловимым преступник Дамир впервые сталкивается с равным по опасности противником по имени Марат. Оказавшись в плену в собственном доме, главный герой расскажет о самой масштабной мошеннической схеме в своей криминальной карьере - создании банка, через который будут выведены миллиарды долларов обманутых вкладчиков.

В ролях

Рустем Омаров
Ержан Тусупов
Ержан Тусупов
Бопеш Жандаев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 2 апреля 2026
Дата выхода
20 августа 2026 Россия
2 апреля 2026 Казахстан 16+
9 апреля 2026 Кыргызстан 18+
9 апреля 2026 Узбекистан

Рейтинг фильма

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Обновлено 17 июля 2026

Трейлеры фильма

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Мошенники - Трейлер
Мошенники Трейлер
Мошенники - Трейлер 2
Мошенники Трейлер 2
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк Европейский
19:30 от 770 ₽
Полное расписание и билеты

«Мошенники» в кинотеатрах

ср 19
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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
19:30 от 770 ₽
Полное расписание и билеты
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