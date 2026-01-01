Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Пойду 6
Не пойду 1
Киноафиша Фильмы Весельчак У

Весельчак У

Напомним о выходе в прокат
Пойду 6
Не пойду 1

О фильме

Космический пират Весельчак У застрял на Земле в нашем времени после стычки с Алисой Селезневой, ее мамой и старшеклассниками одной московской школы. Больше всего на свете он хочет завладеть космионом, вернуться в свое время и, наконец, возглавить Пиратский альянс. Поиски артефакта приводят его к мальчику Юре и его маме Кате, которые загадочным образом связаны с космионом. А когда охоту за ними начинает могущественный космический воин Тео, Весельчаку приходится встать на защиту Юры и Кати - ведь он благородный пират. Вместе они отправляются в полное опасных приключений путешествие, чтобы раскрыть все тайны своего прошлого и будущего.

Страна Россия
Год выпуска 2027
Премьера в мире 15 апреля 2027
Дата выхода
15 апреля 2027 Россия Централ Партнершип
Режиссер
Александр Андрющенко
Александр Андрющенко
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Анастасия Талызина
Анастасия Талызина
Мирон Проворов
Мирон Проворов
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
О Семенове из «Невского» не вспомните: НТВ готовит остросюжетный детектив о «мушкетерах» в полиции — актеры все на подбор красавцы
Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (сложный тест)
Фанаты спорят до сих пор: почему варги в «Хоббите» и «Властелине колец» словно из разных миров
Нашли 9 фильмов в духе «Достать ножи»: каждый кадр – искусство, а сюжет – та еще головоломка
Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные
Испания, Британия и Корея: эти 3 детективных сериала высоко оценили на IMDb, но вы могли их не заметить
Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»
Рейтинги врут: 10 самых недооцененных фильмов XXI из списка Time, которые стоит пересмотреть
3,1 млн просмотров за неделю: новый триллер Netflix обогнал «Поезд в Пусан» по накалу — но в нем нет ни одного зомби
HBO снимет сериал по игре Baldur`s Gate 3: Larian сюжет писать не будет, «каноничным» признают лишь один финал
Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше