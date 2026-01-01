Космический пират Весельчак У застрял на Земле в нашем времени после стычки с Алисой Селезневой, ее мамой и старшеклассниками одной московской школы. Больше всего на свете он хочет завладеть космионом, вернуться в свое время и, наконец, возглавить Пиратский альянс. Поиски артефакта приводят его к мальчику Юре и его маме Кате, которые загадочным образом связаны с космионом. А когда охоту за ними начинает могущественный космический воин Тео, Весельчаку приходится встать на защиту Юры и Кати - ведь он благородный пират. Вместе они отправляются в полное опасных приключений путешествие, чтобы раскрыть все тайны своего прошлого и будущего.