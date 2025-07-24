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Киноафиша Фильмы Масленица

Масленица

Напомним о выходе в прокат
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Дата выхода
24 июля 2025 Россия
Бюджет 250 000 000 RUR
Производство Legio Felix
Другие названия
Maslenitsa, Масленица
Режиссер
Андрей Пантелеев
В ролях
Диана Милютина
Диана Милютина
Николай Наумов
Николай Наумов
Валентина Ляпина
Валентина Ляпина
Денис Васильев
Денис Васильев
Олег Тактаров
Олег Тактаров
Все актеры и съемочная группа
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