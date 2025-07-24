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Масленица
Масленица
Напомним о выходе в прокат
комедия
мелодрама
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2025
Дата выхода
24 июля 2025
Россия
Бюджет
250 000 000 RUR
Производство
Legio Felix
Другие названия
Maslenitsa, Масленица
Режиссер
Андрей Пантелеев
В ролях
Диана Милютина
Николай Наумов
Валентина Ляпина
Денис Васильев
Олег Тактаров
Все актеры и съемочная группа
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