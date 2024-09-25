Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Астрал. Власть тьмы
Постер фильма Астрал. Власть тьмы
Постер фильма Астрал. Власть тьмы
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
3 постера
Пойду 0
Не пойду 2
Киноафиша Фильмы Астрал. Власть тьмы

Астрал. Власть тьмы

Kuasa Gelap 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 2
Страна Индонезия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 21 октября 2024
Премьера в мире 25 сентября 2024
Дата выхода
15 января 2026 Россия 18+
14 марта 2025 Вьетнам
3 октября 2024 Индонезия 17+
13 января 2025 Камбоджа
26 декабря 2024 Лаос
26 декабря 2024 Таиланд 15
Сборы в мире $85 057
Производство Paragon Pictures, Ideosource Entertainment, Nuon
Другие названия
Kuasa gelap, Dominion of Darkness, Nghi Lễ Trục Quỷ, Астрал. Власть Тьмы, 鬼．驅靈
Режиссер
Bobby Prasetyo
В ролях
Lukman Sardi
Jerome Kurnia
Freyanashifa Jayawardana
Astrid Tiar
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 16 голосов
5.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
«А чой-то вы тут делаете? А?» Может лучше пройдете тест, в котором надо угадать советский фильм по яркому эпизоду?
Забудете про «Невский» и «Первый отдел» сразу: три сериала-детектива 2025 года, которые затмевают хиты
Сохраняйте расписание: даты выхода всех эпизодов 3 сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» — от премьеры до финала
Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось
Фанатам «Ментовских войн» будет больно: Устюгов назвал Шилова «фриком» — и поставил крест на 12-м сезоне
Балабанова хлебом не корми — дай переозвучить: в «Брате» многие говорят чужими голосами, но Сухорукову повезло меньше всех
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
Будто прямиком из барбершопа: ИИ перенес 7 киногероев СССР в наши дни — Джабраил из «Кавказской пленницы» тот еще краш (фото)
Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть
Фаны «Смешариков» ревут: ну когда Нюша и Бараш будут вместе? Авторы неспроста топчутся на месте — есть план на будущее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше