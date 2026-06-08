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Не по-детски

, 2026
Не по-детски
Россия / комедия, мелодрама / 12+
Трейлеры
Пойду 3
Не пойду 7
Постер фильма Не по-детски
Пойду 3
Не пойду 7
Не по-детски - Трейлер
Не по-детски  Трейлер

О фильме

После громкого скандала в прямом эфире популярный телеведущий Марк Николаев пытается вернуть себе репутацию и отправляется на поиски выпускницы детского дома Наташи, чья победа в музыкальном шоу становится причиной общественного конфликта. Однако попытка «исправить ситуацию» неожиданно меняет мир Марка и заставляет его впервые столкнуться с реальной жизнью за пределами телекамер и соцсетей.

В ролях

Сергей Безруков
Сергей Безруков
Mark Nikolayev
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Мария Смольникова
Мария Смольникова
Мария Аронова
Мария Аронова
Виктория Агалакова
Виктория Агалакова
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Кирилл Новышев
Фархад Махмудов
Фархад Махмудов
Галина Бокашевская
Степан Девонин
Степан Девонин
Андрей Пынзару
Андрей Пынзару
Алиса Кот
Алиса Кот
Режиссер Анна Матисон
Сценарист Анна Матисон
Композитор Тимур Эзугбая
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2026
Премьера в мире 3 сентября 2026
Дата выхода
3 сентября 2026 Россия 12+
Производство Кинокомпания Сергея Безрукова
Другие названия
Ne po-detski, Не по-детски

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
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Не по-детски - Трейлер
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