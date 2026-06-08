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После громкого скандала в прямом эфире популярный телеведущий Марк Николаев пытается вернуть себе репутацию и отправляется на поиски выпускницы детского дома Наташи, чья победа в музыкальном шоу становится причиной общественного конфликта. Однако попытка «исправить ситуацию» неожиданно меняет мир Марка и заставляет его впервые столкнуться с реальной жизнью за пределами телекамер и соцсетей.
|3 сентября 2026
|Россия
|12+