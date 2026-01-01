Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Долина улыбок

Долина улыбок

La valle dei sorrisi
О фильме

Учитель физкультуры Серджо Россетти, пытаясь забыть прошлое и начать новую жизнь, переезжает в маленькую деревню Ремис, обитатели которой оказываются необычайно спокойными людьми. Учитель знакомится с молодой владелицей местной гостиницы Микелой. Заметив его печаль, девушка рассказывает Серджо, что в деревне каждую неделю ночью проходит ритуал. Чтобы освободиться от собственной боли и переживаний, все жители собираются и обнимают подростка Маттео, которого называют ангелом Ремиса.

Страна Италия / Словения
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 2 апреля 2026
Дата выхода
2 апреля 2026 Россия World Pictures
Бюджет €3 870 227
Сборы в мире $376 210
Производство Fandango, Nightswim, SPOK Films
Другие названия
La valle dei sorrisi, The Holy Boy, Dolina uśmiechów, La sonrisa del mal, Το ιερό αγόρι, Долина улыбок, 歡迎光臨無憂小鎮
Режиссер
Paolo Strippoli
В ролях
Микеле Риондино
Микеле Риондино
Романа Маджора Вергано
Романа Маджора Вергано
Роберто Читран
Роберто Читран
Giulio Feltri
Серджо Романо
Серджо Романо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
