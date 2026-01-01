Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Учитель физкультуры Серджо Россетти, пытаясь забыть прошлое и начать новую жизнь, переезжает в маленькую деревню Ремис, обитатели которой оказываются необычайно спокойными людьми. Учитель знакомится с молодой владелицей местной гостиницы Микелой. Заметив его печаль, девушка рассказывает Серджо, что в деревне каждую неделю ночью проходит ритуал. Чтобы освободиться от собственной боли и переживаний, все жители собираются и обнимают подростка Маттео, которого называют ангелом Ремиса.
|2 апреля 2026
|Россия
|World Pictures