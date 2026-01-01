Учитель физкультуры Серджо Россетти, пытаясь забыть прошлое и начать новую жизнь, переезжает в маленькую деревню Ремис, обитатели которой оказываются необычайно спокойными людьми. Учитель знакомится с молодой владелицей местной гостиницы Микелой. Заметив его печаль, девушка рассказывает Серджо, что в деревне каждую неделю ночью проходит ритуал. Чтобы освободиться от собственной боли и переживаний, все жители собираются и обнимают подростка Маттео, которого называют ангелом Ремиса.