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Постер фильма Курочка. Пух и прах
7.3
Курочка. Пух и прах - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Курочка. Пух и прах
7.3

Курочка. Пух и прах

, 2025
Kota
Германия, Венгрия, Греция / драма, семейный / 18+
Сбежавшая с птицефермы курица начинает новую жизнь у сельской таверны
Билеты Трейлеры
Пойду 4
Не пойду 2
Билеты
Постер фильма Курочка. Пух и прах
7.3
Билеты
Пойду 4
Не пойду 2
Курочка. Пух и прах - Дублированный трейлер
Курочка. Пух и прах  Дублированный трейлер

О фильме

Совершив решительный побег с птицефермы, курица находит убежище возле деревенской таверны. Здесь она узнает, что такое любовь, столкнётся с жёсткой иерархией двора и будет бороться за свои яйца.

В ролях

Яннис Кокиасменос
Restaurant Owner
Мария Дьякопанайоту
The Girl
Аргирис Пантазарас
The Boy
Махмут Бамерни
Smuggler 1
Хронис Барбариан
Smuggler 2
Антонис Кафедзопулос
Smuggler Boss
Никос Каттис
Smuggler 3
Димитрис Пелекис
Policeman #3
Антонис Циоциопулос
Антонис Циоциопулос
Bodyguard
Рождас
Режиссер Дьёрдь Пальфи
Сценарист Дьёрдь Пальфи, Жофия Рутткай
Композитор Szabolcs Szõke
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Венгрия / Греция
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 7 мая 2026
Премьера в мире 8 сентября 2025
Дата выхода
25 июня 2026 Россия A-One Films
13 марта 2026 Болгария
20 февраля 2026 Великобритания
2 апреля 2026 Венгрия 16
6 августа 2026 Германия
20 февраля 2026 Ирландия 12A
28 мая 2026 Италия
25 июня 2026 Казахстан 18+
3 апреля 2026 Латвия N12
3 апреля 2026 Литва N-13
22 апреля 2026 Франция
16 апреля 2026 Чехия 12+
3 апреля 2026 Швеция 15
3 апреля 2026 Эстония
25 сентября 2026 Япония
Сборы в мире $376 035
Производство Hellenic Broadcasting Corporation (ERT), Hellenic Film & Audiovisual Center (EKKOMED), Medienboard Berlin-Brandenburg
Другие названия
Kota, Hen, Lebensansichten eines Huhns, Cocotte, Galinha, Hönan, Kana, Kura, Slepice, Sliepka, Tyúk, Vista, Vištelė, Κότα, Курочка. Пух и прах

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 24 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Курочка. Пух и прах - Дублированный трейлер
Курочка. Пух и прах Дублированный трейлер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Пять звезд на Новокузнецкой
11:15 от 450 ₽
Полное расписание и билеты

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«Курочка. Пух и прах» в кинотеатрах

Завтра 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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