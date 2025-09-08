Совершив решительный побег с птицефермы, курица находит убежище возле деревенской таверны. Здесь она узнает, что такое любовь, столкнётся с жёсткой иерархией двора и будет бороться за свои яйца.
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