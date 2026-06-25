В недалеком будущем, где кибернетические технологии стали неотъемлемой частью жизни, граница между человеком и машиной практически исчезла. Люди могут заменять тело на искусственное, а сознание — переносить и изменять. Майор Мотоко Кусанаги, киборг и сотрудник Девятого отдела общественной безопасности, занимается расследованием киберпреступлений и угроз, связанных с вмешательством в человеческий разум. Погружаясь во всё более сложные дела, она начинает задаваться вопросами о собственной сущности: где проходит граница между человеком и машиной и что значит быть живым в мире, где сознание можно переписать.