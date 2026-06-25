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Постер мультфильма Призрак в доспехах
8.3
Призрак в доспехах - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Призрак в доспехах
8.3

Призрак в доспехах

, 2026
Kôkaku Kidôtai
Япония / боевик, анимация, фантастика / 18+
История о мире, где продвинутые киборги с человеческим сознанием, подключенные к глобальной Сети, стали обычным делом.
Билеты Трейлеры
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Билеты
Постер мультфильма Призрак в доспехах
8.3
Билеты
Пойду 22
Не пойду 2
Призрак в доспехах - Дублированный трейлер
Призрак в доспехах  Дублированный трейлер

О фильме

В недалеком будущем, где кибернетические технологии стали неотъемлемой частью жизни, граница между человеком и машиной практически исчезла. Люди могут заменять тело на искусственное, а сознание — переносить и изменять. Майор Мотоко Кусанаги, киборг и сотрудник Девятого отдела общественной безопасности, занимается расследованием киберпреступлений и угроз, связанных с вмешательством в человеческий разум. Погружаясь во всё более сложные дела, она начинает задаваться вопросами о собственной сущности: где проходит граница между человеком и машиной и что значит быть живым в мире, где сознание можно переписать.

В ролях

Ёдзи Икута
Batou
Кит Силверштейн
Кит Силверштейн
Ito
Ник Апостолидес
Ник Апостолидес
Togusa
Эрика Мендес
Additional Characters
Чо Сонвон
Daisuke Aramaki
Сьюзи Енг
Motoko Kusanagi
Ксанте Хюн
Operator
Rebecca Wang
Togusa's Wife
Rebecca Wang
Togusa's Wife
Хироки Ясумото
Хироки Ясумото
Batou
Tomoko Kaneda
Fuchikoma
Тоору Нара
Saito
Режиссер Тома Кимура
Композитор Тайсэй Ивасаки
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 42 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 25 июня 2026
Дата выхода
25 июня 2026 Россия Пионер
27 июля 2026 Польша
Сборы в мире $56 944
Производство Science SARU, Bandai Namco, Bang Zoom! Entertainment
Другие названия
Kôkaku Kidôtai, The Ghost in the Shell, Призрак в доспехах, 攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL, 攻殼機動隊

Рейтинг мультфильма

8.3
Оцените 15 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
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Призрак в доспехах - Дублированный трейлер
Призрак в доспехах Дублированный трейлер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
10:00 от 500 ₽
Центр «Зотов»
22:00 от 550 ₽
Полное расписание и билеты

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«Призрак в доспехах» в кинотеатрах

вс 19 вт 21 ср 22 пт 24 вс 26 вт 28 ср 29 пн 3 чт 13
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Призрак в доспехах»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
10:00 от 500 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
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