Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
1 постер
Пойду
5
Не пойду
1
Киноафиша
Фильмы
Ва-банк
Ва-банк
4 Kids Walk Into a Bank
Напомним о выходе в прокат
комедия
детектив
Пойду
5
Не пойду
1
Страна
США
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
16 апреля 2026
Дата выхода
16 апреля 2026
Россия
Парадиз
17 апреля 2026
США
17 апреля 2026
Турция
17 апреля 2026
Украина
Производство
Aperture Media Productions, Black Mask Studios, Miramax
Другие названия
4 Kids Walk Into a Bank, Untitled Picturestart Project
В ролях
Лиам Нисон
Талия Райдер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
1
голос
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Скучаю по Фоме, но «Невский» уже засмотрела до дыр: есть другой сериал — всего 8 серий, а Паламарчук там — тот еще кадр
Сюжет «Горничной» «слизали» с турецкого сериала: правда, как Сидни Суини, там никто не раздевается
«Поставили раком Голливуд»: изначально русский голос Шрэка не понравился DreamWorks – но сейчас это эталон
Рейтинги врут: 10 самых недооцененных фильмов XXI из списка Time, которые стоит пересмотреть
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные
Не зря этот фильм дважды победил на «Золотом глобусе-2026»: хвалит даже Кодзима – «чтобы такое создать, нужно быть ведьмой»
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
Она работала в «Конституционном суде» и никогда не была актрисой: история Катерины Матвеевны из «Белого солнца пустыни»
Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью
Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667