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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2020

Лучшие фильмы 2020 года (США)

Душа
1 Душа
анимация, семейный, приключения, комедия 2020, США
8.8
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Джентльмены
2 Джентльмены
боевик, криминал 2020, США
8.7
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Зов предков
3 Зов предков
приключения, анимация, семейный 2020, США
8.5
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Плохие парни навсегда
4 Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия 2020, США
8.1
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После. Глава 2
5 После. Глава 2
мелодрама 2020, США
8.0
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Город тайн
6 Город тайн
криминал, драма, мистика 2020, Австралия / США
7.8
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Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
7 Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
комедия 2020, США
7.7
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Великий
8 Великий
драма 2020, США
7.7
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Мулан
9 Мулан
фэнтези, драма, боевик 2020, США / Китай / Канада
7.3
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Довод
10 Довод
фантастика, боевик, триллер 2020, США / Великобритания
7.3
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Тролли. Мировой тур
11 Тролли. Мировой тур
анимация, детский 2020, США
7.1
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Гренландия
12 Гренландия
триллер 2020, США
7.1
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Верю в любовь
13 Верю в любовь
мелодрама 2020, США
7.0
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Чудо-женщина: 1984
14 Чудо-женщина: 1984
боевик, фантастика, приключения 2020, США
7.0
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Дедушка НЕлегкого поведения
15 Дедушка НЕлегкого поведения
комедия, семейный 2020, США
7.0
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Человек-невидимка
16 Человек-невидимка
ужасы, фантастика 2020, США
6.9
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Охотник на монстров
17 Охотник на монстров
фэнтези 2020, США / Германия / Япония / Китай
6.8
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Бладшот
18 Бладшот
боевик, фантастика 2020, США
6.7
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Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
19 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
фантастика, боевик, триллер 2020, США
6.5
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Скандал
20 Скандал
драма 2020, США
6.5
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Ведьмы
21 Ведьмы
фэнтези 2020, США
6.3
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Новые мутанты
22 Новые мутанты
фантастика, боевик 2020, США
5.5
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