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Киноафиша Новости Агнешка Холланд снимет байопик о великом писателе Франце Кафке

Агнешка Холланд снимет байопик о великом писателе Франце Кафке

10 февраля 2022 14:52
Агнешка Холланд снимет байопик о великом писателе Франце Кафке

Это будет детальное исследование его жизни и воображения. 

Как сообщает издание Variety, польский режиссер Агнешка Холланд («Таинственный сад») подписала контракт на постановку биографического фильма о Франце Кафке.

Лента, получившая простое название «Кафка», расскажет о жизни знаменитого писателя через серию отдельных зарисовок, охватывающих самые важные вехи — от рождения в Праге ХIХ века до смерти в Берлине всего через несколько лет после окончания Первой мировой войны. Также в байопике покажут некоторые сцены будущего, которые представлял себе автор.

За сценарий проекта будет отвечать Марек Эпштейн, который ранее работал с Холланд над фильмом «Шарлатан». В прошлом году эта картина попала в шорт-лист претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Режиссер уже прокомментировала грядущий байопик и поделилась своим мнением о Кафке как о личности:

«Кафка был человеком очень чувствительным и не подходил для своего времени. Сегодня у него было бы куда больше шансов быть понятым. Он проживает мир в письмах так же интенсивно, как современный человек проживает свою жизнь в социальных сетях. Чтобы понять Кафку, мы хотим тщательно собрать воедино фрагменты из его прошлого и творчества и создать не только мозаику его жизни, но и всеобъемлющее представление о драматическом мире его воображения».

12 февраля «Кафку» представят на рынке кинопродукции в рамках Берлинале, а съемки фильма начнутся весной 2023 года.

Фото: Legion-Media
Юлия Лебедева
Юлия Лебедева
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