Впереди финал: появился специальный проморолик «Убивая Еву» с комментариями Джоди Комер, Сандры О и Фионы Шоу

В преддверии премьеры финального четвертого сезона популярного сериала от BBC America «Убивая Еву» вышел новый проморолик, посвященный шпионской драме, с участием звезд и создателей шоу. Видео опубликовано на YouTube-канале компании.

В пятиминутном ролике показаны кадры из предстоящего сезона, закулисные съемки, комментарии Сандры О, Джоди Комер, Фионы Шоу и других актеров, а также шоураннеров всех сезонов — Фиби Уоллер-Бридж, Эмиральд Феннел, Сюзанны Хиткот и Лоры Нил.

В своем комментарии Комер, исполнительница роли наемной убийцы Вилланель, взаимно одержимой агентом МИ-6 Евой Поластри, признается, что испытывала «горько-сладкие» чувства во время съемок финального сезона, однако она уверена, что сериал нужно было завершить, пока он на пике. Актриса также отметила, что лучшей частью работы над последним сезоном стало ее взаимодействие с Шоу. О, сыгравшая Еву, называет проект «огромным подарком». Шоу, которая воплотила образ главы МИ-6 Кэролин Мартенс, призналась, что будет по-настоящему скучать по сериалу:

«В своей жизни я работала над многими замечательными шоу, но по-настоящему скучаю лишь по нескольким. И это будет одним из таких».

В спецвыпуске были показаны кадры с многочисленных награждений (сериал получил 53 награды), а также реакция фанатов, выраженная в многочисленных косплеях и фан-артах.

Премьера восьмисерийного четвертого сезона «Убивая Еву» состоится 27 февраля на BBC America и AMC+.