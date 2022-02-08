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Киноафиша Новости Netflix объявил свой очередной российский проект — криминальный триллер «ЗАТО»

Netflix объявил свой очередной российский проект — криминальный триллер «ЗАТО»

8 февраля 2022 13:45
Netflix объявил свой очередной российский проект — криминальный триллер «ЗАТО»

Режиссурой занимается Дарья Жук, а действие развернется после распада СССР.

Видеосервис Netflix анонсировал очередной российский проект, уже четвертый по счету. Международный медиагигант выпустит на своей платформе многосерийный криминальный триллер о пропаже ребенка под названием «ЗАТО».

Действие развернется в постсоветский период в закрытой провинции. В центре повествования окажутся амбициозная журналистка Кристина и милиционер Дашкин, которые занимаются расследованием исчезновения ребенка в маленьком городке; усложняет задачу тот факт, что за разглашение секретной информации персонажи могут поплатиться жизнью. Сериал позиционируют историей о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям.

За постановку шоу отвечают режиссеры Дарья Жук («Хрусталь») и Станислав Либин («Без следа»), а сценарий написали Михаил Шприц («Оптимисты»), Ксения Мчедлидзе («Елки 3») и Илья Шеин. В основной исполнительский ансамбль вошли Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Иван Мулин, Максим Стоянов, Полина Кутепова, Виктория Толстоганова и Илья Исаев.

Ниже цитата сценариста Михаила Шприца:

«Как ребенок может пропасть в закрытом городе? Загадка нас заинтриговала, и мы попробовали ее решить сначала просто для себя, из любви к жанру. А потом вспомнили 1990-е и то, как сильно они на всех нас повлияли и влияют по сей день».

Производство курирует кинокомпания «Русское». Дату релиза огласят позднее.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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