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Киноафиша Новости Warner Bros настаивает на сохранении за собой прав на «Властелина колец»

Warner Bros настаивает на сохранении за собой прав на «Властелина колец»

17 февраля 2022 16:37
Warner Bros настаивает на сохранении за собой прав на «Властелина колец»

Пока непонятно, чем все закончится. 

Борьба за права на экранизацию книг Джона Р. Р. Толкина продолжается. Как сообщает издание Variety, Zaentz Co. и Warner Bros. пытаются урегулировать разногласия относительного того, кто будет владеть лицензией на «Властелина колец».

Представитель студии, подарившей фанатам Средиземья культовую трилогию Питера Джексона, уже заявил, что она и дальше будет создавать проекты в рамках этой фэнтезийной вселенной:

«New Line Cinema сохраняет за собой права на театральные фильмы, как живые, так и анимационные, уже более двух десятилетий. В настоящее время мы работаем над нашим аниме-фильмом «Властелин колец: Война рохирримов» и с нетерпением ждем возможности вновь перенести зрителей в Средиземье».

В последние недели представители Zaentz Co. тайно проводили презентационные встречи, чтобы продать портфель прав на книги Толкина, который продюсеру Солу Зэнцу удалось приобрести в конце 1960-х и 1970-х годах. Он включает в себя права на любое использование «Властелина колец» и «Хоббита» в фильмах, видеоиграх, мерчендайзинге, различных мероприятиях и парках развлечений.

Warner Bros. владеет долгосрочной лицензией на «Властелина колец» и «Хоббита» с конца 1990-х годов. Студия пристально следит за выполнением требования по сохранению своих прав и производит своевременные выплаты в пользу Zaentz Co., однако этого, похоже, может быть недостаточно. Подробности разбирательства и финальное решение по нему станут известны позднее.

Фото: Legion-Media
Юлия Лебедева
Юлия Лебедева
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