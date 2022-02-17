Warner Bros настаивает на сохранении за собой прав на «Властелина колец»

Борьба за права на экранизацию книг Джона Р. Р. Толкина продолжается. Как сообщает издание Variety, Zaentz Co. и Warner Bros. пытаются урегулировать разногласия относительного того, кто будет владеть лицензией на «Властелина колец».

Представитель студии, подарившей фанатам Средиземья культовую трилогию Питера Джексона, уже заявил, что она и дальше будет создавать проекты в рамках этой фэнтезийной вселенной:

«New Line Cinema сохраняет за собой права на театральные фильмы, как живые, так и анимационные, уже более двух десятилетий. В настоящее время мы работаем над нашим аниме-фильмом «Властелин колец: Война рохирримов» и с нетерпением ждем возможности вновь перенести зрителей в Средиземье».

В последние недели представители Zaentz Co. тайно проводили презентационные встречи, чтобы продать портфель прав на книги Толкина, который продюсеру Солу Зэнцу удалось приобрести в конце 1960-х и 1970-х годах. Он включает в себя права на любое использование «Властелина колец» и «Хоббита» в фильмах, видеоиграх, мерчендайзинге, различных мероприятиях и парках развлечений.

Warner Bros. владеет долгосрочной лицензией на «Властелина колец» и «Хоббита» с конца 1990-х годов. Студия пристально следит за выполнением требования по сохранению своих прав и производит своевременные выплаты в пользу Zaentz Co., однако этого, похоже, может быть недостаточно. Подробности разбирательства и финальное решение по нему станут известны позднее.