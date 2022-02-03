Появились первые кадры из второго сезона сериала «Джентльмен Джек»

После двух с половиной лет тишины относительно второго сезона биографической драмы «Джентльмен Джек» телеканалы BBC One и HBO наконец поделились первыми кадрами из новых эпизодов сериала. Дата релиза проекта, созданного Салли Уэйнрайт, пока до сих пор не объявлена, ожидается, что новый сезон стартует летом или осенью этого года.

В новых эпизодах действие развернется в 1834 году в йоркширском городе Галифакс, где главная героиня Энн Листер и ее возлюбленная Энн Уокер будут обустраивать поместье. Образ жизни и вольные взгляды Листер, заядлой путешественницы, известной альпинистки и открытой лесбиянки, пугают местных жителей, а отказ женщины вести себя сдержанно и традиционно становится провокационным и опасным.

На одном из представленных кадров Листер с Уокер показаны перед поцелуем, и на руке у первой можно заметить обручальное кольцо. На другом кадре главная героиня эмоционально общается с кем-то, сидя на диване, одетая в свою любимую черную одежду, скроенную по мужскому образцу. На третьем снимке показаны две женщины на торжественном приеме, живо что-то обсуждающие.

Сюранна Джоунс и Софи Рандл снова сыграют Энн Листер и Энн Уокер, также к своим ролям вернутся Джемма Уилан, Лидия Леонард, Джемма Джонс и Тимоти Уэст. К актерскому составу присоединится Джоанна Скэнлан, которая сыграет бывшую любовницу Листер Изабеллу Норклифф.

Напомним, сериал «Джентльмен Джек» основан на реальных событиях. Энн Листер была выдающейся британской альпинисткой, которая впервые совершила восхождения на многие горные вершины, а также стала знаковой фигурой в ЛГБТ-сообществе. Свои приключения она подробно описывала в дневниках, на которые опирались создатели шоу.