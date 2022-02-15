Рэй Стивенсон получил роль злодея в сериале «Асока» из вселенной «Звездных войн»

The Hollywood Reporter сообщает о пополнении в актерском составе сериала «Асока». К объявленным ранее Розарио Доусон («Zомбилэнд: Контрольный выстрел»), Мэри Элизабет Уинстэд («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн») и Хейдену Кристенсену («Телепорт») присоединился Рэй Стивенсон, наиболее известный по «Викингам» и трилогии о Торе от Marvel Studios.

Детали сюжета держатся в секрете. Известно, что рыцарь-джедай Асока Тано, которой удалось выжить после инициации Приказа 66, будет путешествовать по Галактике в поисках бывшего имперского военачальника гранд-адмирала Трауна.

Ранее Стивенсон уже работал над проектами по «Звездным войнам»: он озвучивал суперкоммандоса Гара Саксона в мультсериалах «Звездные войны: Повстанцы» и «Звездные войны: Войны клонов». В предстоящем шоу ему досталась роль имперского адмирала (не Трауна).

Асока Тано дебютировала в «Войнах клонов», а ее лайв-экшен итерация в исполнении Доусон была представлена во втором сезоне «Мандалорца». Героиня также появилась в одном из эпизодов «Книги Бобы Фетта».

Датой релиза «Асока» пока не обзавелась. Премьера состоится эксклюзивно на стриминговом сервисе Disney+.