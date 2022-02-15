Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Три тысячи лет желаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Рэй Стивенсон получил роль злодея в сериале «Асока» из вселенной «Звездных войн»

Рэй Стивенсон получил роль злодея в сериале «Асока» из вселенной «Звездных войн»

15 февраля 2022 13:37
Рэй Стивенсон получил роль злодея в сериале «Асока» из вселенной «Звездных войн»

Съемки начнутся в апреле.

The Hollywood Reporter сообщает о пополнении в актерском составе сериала «Асока». К объявленным ранее Розарио Доусон («Zомбилэнд: Контрольный выстрел»), Мэри Элизабет Уинстэд («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн») и Хейдену Кристенсену («Телепорт») присоединился Рэй Стивенсон, наиболее известный по «Викингам» и трилогии о Торе от Marvel Studios.

Детали сюжета держатся в секрете. Известно, что рыцарь-джедай Асока Тано, которой удалось выжить после инициации Приказа 66, будет путешествовать по Галактике в поисках бывшего имперского военачальника гранд-адмирала Трауна.

Ранее Стивенсон уже работал над проектами по «Звездным войнам»: он озвучивал суперкоммандоса Гара Саксона в мультсериалах «Звездные войны: Повстанцы» и «Звездные войны: Войны клонов». В предстоящем шоу ему досталась роль имперского адмирала (не Трауна).

Асока Тано дебютировала в «Войнах клонов», а ее лайв-экшен итерация в исполнении Доусон была представлена во втором сезоне «Мандалорца». Героиня также появилась в одном из эпизодов «Книги Бобы Фетта».

Датой релиза «Асока» пока не обзавелась. Премьера состоится эксклюзивно на стриминговом сервисе Disney+.

Фото: Legion-Media
Денис Агафонов
Денис Агафонов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки Читать далее 2 сентября 2022
Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале Читать далее 2 сентября 2022
Лучше чем оригинал: 10 кинопародий, которые стали культовыми Лучше чем оригинал: 10 кинопародий, которые стали культовыми Читать далее 3 сентября 2022
Тест: а ты заметил эти 10 важных отсылок в сериалах Marvel? Тест: а ты заметил эти 10 важных отсылок в сериалах Marvel? Читать далее 3 сентября 2022
Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Читать далее 1 сентября 2022
Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи Читать далее 1 сентября 2022
Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь Читать далее 4 сентября 2022
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022 15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022 Читать далее 4 сентября 2022
Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку Читать далее 2 сентября 2022
В поисках здравого смысла: 6 нелогичных моментов в MCU, которые разбили сердце фанатам В поисках здравого смысла: 6 нелогичных моментов в MCU, которые разбили сердце фанатам Читать далее 5 сентября 2022
Related video