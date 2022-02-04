«Крик 6» официально запущен в производство — съемки начнутся летом

Премьера нового «Крика» состоялась три недели назад, и сразу стало понятно, что интерес к франшизе все еще очень силен. Кассовые сборы ленты к настоящему моменту превысили 107 миллионов долларов при бюджете в размере 25 миллионов, и неудивительно, что подобный финансовый успех повлек за собой решение продолжить кровавую сагу.

Как сообщает издание Variety, Paramount Pictures и Spyglass Media уже взялись за разработку «Крика 6». При этом режиссерами проекта вновь выступят Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, а сценарий напишут Джеймс Вандербилт и Гай Басик. Разумеется, о сюжете никакой информации нет, но известно, что съемки слэшера планируется начать этим летом.

Сценаристы уже прокомментировали грядущее сотрудничество, и, судя по всему, они в восторге:

«Это что, все по-настоящему? Возможность снова сотрудничать с нашими друзьями над следующей частью истории «Крик» — это больше, чем мы могли надеяться. Мы потрясены тем, что можем продолжать играть в песочнице, созданной Кевином [Уильямсоном] и Уэсом. Это, как сказал бы «Призрачное лицо», большая честь».

Пятый «Крик» стал первый фильмом франшизы, в создании которого не принимал участия Уэс Крэйвен, но Беттинелли и Джиллетт с самого начала утверждали, что своей работой почтят наследие легендарного режиссера. Им это определенно удалось, о чем говорят и отзывы зрителей в сети, и высокий рейтинг ленты на Rotten Tomatoes, который в настоящий момент составляет 82%.