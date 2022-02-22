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Киноафиша Новости Джон Карпентер хотел бы снять сиквел «Нечто»

Джон Карпентер хотел бы снять сиквел «Нечто»

22 февраля 2022 14:03
Джон Карпентер хотел бы снять сиквел «Нечто»

Однако никаких конкретных заявлений легендарный кинематографист не делает.

Научно-фантастический хоррор «Нечто» 1982 года от режиссера Джона Карпентера является примером того, как фильм шел к славе и культовому статусу долгие годы. Картина практически провалилась в прокате и была слабо оценена аудиторией в год выхода, только в конце 80-х получила признание критиков и любителей жанрового кино. Появившийся в 2011 году приквел от Маттиса ван Хейнигена — младшего повторил судьбу оригинала, с той лишь разницей, что культовой классикой так и не стал даже спустя десятилетие. Впрочем, вероятно, в планах у Карпентера создание другого продолжения ленты, уже собственного авторства.

«Я хотел бы сделать сиквел «Нечто», продолжение или что-то в этом роде. Понимаете, есть множество вещей в индустрии, которых я не знаю», — рассказал в интервью изданию The Hollywood Reporter постановщик.

Напомним, в 2020 году появилась информация, что Blumhouse Productions и Universal разрабатывают ремейк «Нечто», в котором планируется «учесть ошибки» приквела 2011 года. Неизвестно, будет ли Карпентер сотрудничать со студиями над этой картиной либо он говорил о каком-то другом собственном проекте.

В фильме «Нечто» рассказывается о группе ученых на базе в Антарктике, столкнувшихся с неким инопланетным монстром со способностями к мимикрии. Главные роли сыграли Курт Рассел, Кит Дэвид, Уилфорд Бримли, Т. К. Картер и другие.

Фото: Legion-Media
Мария Овчарева
Мария Овчарева
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