Билл Мюррей сыграет в комедийной драме Азиза Ансари

Как сообщает издание Variety, Searchlight Pictures заключила с Азизом Ансари («Мастер не на все руки») контракт на съемки пока безымянной комедийной драмы, главную роль в которой сыграет Билл Мюррей. Ансари при этом также выступит сценаристом и продюсером ленты.

Уточняется, что грядущий проект будет представлять собой адаптацию научно-популярной книги Атула Гаванде «Все мы смертны». Сам автор ранее отмечал, что бестселлер, рассказывающий о старении, тревогах пациентов по поводу смерти и склонности врачей полагаться на ложные надежды, обладает потенциалом «изменить медицину — и жизни». Через размышления и личные истории книга рассматривает ограничения и неудачи современной медицины относительно конца жизни человека.

Представители Searchlight уже прокомментировали грядущий проект и подчеркнули, что сотрудничество с Ансари и Мюрреем обещает быть плодотворным:

«Азиз Ансари — невероятный талант, и в этот сценарий он привносит уникальное сочетание проницательного юмора и пафоса. Мы очень рады сотрудничать с ним в его полнометражном режиссерском дебюте, который давно назрел, и, конечно же, снова работать с гением Биллом Мюрреем».

Подробности сюжета экранизации пока не сообщаются, а потому неясно, какие роли могут сыграть Мюррей или Ансари. Официальной даты премьеры у ленты тоже нет.