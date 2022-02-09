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Киноафиша Новости «Миссия: невыполнима 8» станет прощальной частью франшизы для Тома Круза

«Миссия: невыполнима 8» станет прощальной частью франшизы для Тома Круза

9 февраля 2022 15:36
«Миссия: невыполнима 8» станет прощальной частью франшизы для Тома Круза

Производственный бюджет седьмой части из-за вызванных пандемией остановок съемочного процесса вырос до внушительных 290 миллионов долларов.

Портал Variety опубликовал материал о сложностях, с которыми столкнулись авторы седьмой и восьмой частей «Миссии: невыполнима». Изначально планировалось снимать обе ленты одновременно, однако пандемия внесла свои коррективы и от идеи пришлось отказаться.

Съемки седьмого фильма должны были начаться в феврале 2020-го, но из-за эпидемиологической обстановки производственный процесс «замораживался» и перезапускался семь раз. Необходимость содержать команду на карантине, договариваться о натурных съемках в условиях локдауна и перелетать между различными экзотическими локациями вызвала катастрофическое увеличение бюджета. Только на производство кинокомпании Paramount и Skydance Media потратили 290 миллионов долларов. Для сравнения: съемки шестой части серии обошлись студиям в 190 миллионов.

Седьмой и восьмой фильмы, как известно, будут объединены масштабной сюжетной аркой, которая, по словам Тома Круза, должна стать кульминацией всей франшизы и завершить историю Итана Ханта. Седьмая часть закончится клиффхэнгером, поэтому промежуток между премьерами составит всего год (4 июля 2023-го и 28 июня 2024-го соответственно).

Намерение завершить 25-летнюю историю оказывает давление как на режиссера Кристофера МакКуорри, так и на самого Круза: оба кинематографиста хотят удивить зрителей по-настоящему зрелищным финалом и новыми головокружительными трюками в исполнении актера, которые стали визитной карточкой франшизы.

Съемки «Миссии: невыполнима 7» завершились в минувшем сентябре. Работа над продолжением начнется в ближайшие месяцы в Южной Африке.

Фото: Legion-Media
Денис Агафонов
Денис Агафонов
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